civil beszéd;

2024-09-07 06:00:00 CEST

Tisztelt Hatóság, bejelentést szeretnék tenni. Vagy feljelentést, Maguk tudják, melyik a helyes terminus. Én még azt sem tudom, pontosan melyik hatósághoz kell fordulnom.

Mivel gyerekbántalmazást észleltem, legkézenfekvőbb volna a gyermekvédelemnél kopogtatnom, de azt olvasom, hogy onnan eddig 265-en távoztak. Úgy rendelkeztek tudniillik, hogy az ezen a területen dolgozókat jobbról-balról, alul-fölül alaposan át kell világítani. Nehogy a köztársasági elnök még egyszer kegyelmet adhasson egy pedofilfedezőnek. Lehet, hogy egyszerűbb lett volna a köztársasági elnököket alaposan átvilágítani: nincs-e a környezetükben olyan egyházi és politikai tótumfaktum, aki erre rábeszéli őket.

De megértem: veszélyes dolog elnököket átvilágítgatni, a mostaniról is felszínre jött pár kínos dolog. Hát hova vezetne ez? Már az is roppant zsenáns, hogy egy másik egyházi főbizalmasról, a Karmelita megáldójáról, az „LMBTQ-lobbi” savonarolai képességekkel bíró lelkes üldözőjéről kiderült ez meg az. Most egy ország tépelődik, érvényes-e így is áldás, vagy elölről kell kezdeni az egészet. Szerintem a biztonság kedvéért Orbánnak a probléma tisztázásáig el kellene költöznie a Karmelitából. Viszonyaink már úgyis elég áldatlanok.

Addig is inkább a gyerekvédelmiseket világítgatják. Nem elég a ménkű hosszú kérdőív, a rendőrség is kiszáll hozzájuk, és majdhogynem házkutatást végez: végigkérdezgetik, kik vannak a családi fotókon, belenéznek a fiókokba, a szomszédokat is kikérdezik. (Jó lehet, ha valakiről elterjed a környéken: már a rendőrség kutakodik utána!)

Szóval a gyermekvédelemnél létszámhiány van. Bejelentést tehetnék a rendőrségen is, ebben csak az a bibi, hogy a rendőrség főnöke ugyanaz a miniszter, akinek a tudtával és asszisztenciájával folyik a gyerekbántalmazás. Valahogy nem bízom eléggé a nyomozás eredményességében. Bár az is igaz: az egész ország nagyfőnöke is tud mindenről, a gyermekbántalmazók egy része az ő ukázát teljesíti. Akár számolt a következményekkel, akár csak nem törődött velük.

Pedig a gyermekbántalmazás bűncselekmény, állampolgári kötelesség jelenteni. A jogszabályok szerint még névtelenül, személyes adataim titokban tartását kérve is megtehetném, de ha már így kiadtam magam, utánam az özönvíz. A BTK-t mindenesetre megnéztem, 2012-ben született az érvényes változat, vagyis a Fidesznek is komolyan kellett gondolnia. Csak közben meggondolhatták magukat. Ott áll a 208-as paragrafusban feketén-fehéren: gyermekbántalmazás bűntettét követi el, aki „a gyermek testi, értelmi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődését veszélyezteti”. A büntetési tétel egytől öt évig terjedő szabadságvesztés. Még több, ha más vétek is járul hozzá. Most pedig maga az állam a bántalmazó, méghozzá bűnszövetkezetben.

Vegyük sorra. A testi fejlődés veszélyeztetéséről nem állítom, hogy ez volna a legtipikusabb állami bántalom, bár a 39 fokos tantermekbe ültetni órákon át kisdiákokat, ilyen tornatermekben futtatni őket, már közelít hozzá. Pláne, ha az iskolák legfőbb főnöke azt az egyetlen ellenszert bírja kinyögni, hogy szellőztessék ki hajnalban a helyiségeket. Ne mondd, tényleg? Megdolgoztál a fizetésedért, az biztos. „Olyan meleg van az osztálytermekben, hogy akár műteni is lehetne”- sirat-nevettet egyszerre a Kutyapárt.

Az értelmi fejlődés állami veszélyeztetése még többeket sújt. Azt már eddig is tudtuk, hogy a magyar iskola a felmérések szerint nem csökkenti, hanem tovább örökíti, konzerválja a társadalmi különbségeket, hátrányokat. Mint Trencsényi László írta a Népszavában: nem megosztja a tudást, hanem elosztja, társadalmi csoportonként másként adagolja. Sajnos régóta így van. Ám a szakképzés lebutítását, a tankötelezettség korhatárának leszállítását, a nívós oktatást kereső középosztály gyerekeinek egyházi intézményekbe való terelését már ez a rezsim intézte.

A bűncselekményt újabbakkal tetézték. A KSH szerint 7500 pedagógus hiányzik, A meglévők közül 9000 nyugdíjasként dolgozik, ki tudja, meddig bírják. A kormányzat ezen úgy „segít”, hogy leszállítja a pedagógusképzés színvonalát, engedélyezi a képesítés nélküli szaktárgy-tanítást. A falvakban a nyelvet, a matekot, természettudományi tárgyat tanítók 15 százalékának nincs ehhez szakképesítése. 120 órás átképzéssel a tárca áldásával akár egy hónap alatt lehet a némettanárból angolos, a földrajzosból fizikus.

Az erkölcsi fejlődés? A legfőbb erény tanárnál, diáknál az engedelmesség. Értik a diákok, akik ilyen táblával tüntetnek: „Itt félned, nyalnod kell.” Az igazgatók is. Egyikük ezt írja a szülőknek a mobiltilalomról: „Kérem Önöket, hogy ne a ’minek, miért, hogyan’ kérdésekre keressük a válaszokat, hanem valósítsuk meg a törvényt.”

Végül a legsúlyosabb. Amelyre nincs bocsánat. Az érzelmi fejlődés és biztonság veszélyeztetésének torokszorító bűntetteit követték el Iványiék autista, sebzett, nehézségekkel küzdő gyerekeinek utcára tevésével. Az ember összeszorítja a fogát, hogy a családi tragédiák nyomán ne kezdjen durván átkozódni.

Pedig az is jobb, mint hallgató bűnrészessé válni. Én nem akarok. Szóval, Tisztelt Hatóság, szeretnék bejelentést tenni gyermekbántalmazók ellen.

