- Szigethalmon mutatkozott be a gyógyszerautomata, egyelőre az óvszerek és a terhességi tesztek látszanak a slágerterméknek

Egyelőre az óvszerek és a terhességi tesztek látszanak a „gyógyszerautomaták” sláger termékeinek. Az első patikaszereket áruló készüléket június végén állították szolgálatba. (Ezt emlegetik gyógyszerautomatának, de valójában csak a patikán kívül is fogalmazható étrend-kiegészítőket és egyéb egészségügyi termékeket árusít.)

Április közepén egy szakmai fórumon jelezte először Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár, hogy automaták szolgálatba állításával javítaná a gyógyszerekhez való hozzáférést. Akkor azzal érvelt, hogy az alapellátási ügyeletek átalakítása kikényszeríti a patikai ügyeletek átszervezését is. Az államtitkár szerint ugyanis a gyermekgyógyszereket éjszaka is elérhetővé kell tenni. Erre több megoldási javaslata volt, köztük az is, hogy ezt a feladatot gyógyszertár által üzemeltetett gyógyszerkiadó automatával oldják meg. A bejelentésre a teremben ülő gyógyszerészek moraja is jelezte:

nem támogatják az államtitkár által javasolt megoldást. Azóta a patikai gyógyszerautomatákról nem esett szó a hazai egészségpolitikában.

Júliusban viszont a szigethalmi 24 órában nyitva tartó Kulcs patika előtt fölállították az első úgynevezett MedyBOX „gyógyszerautomatát”. Miután a hazai szabályozás tiltja a gyógyszer patikán kívüli forgalmazását, a gépet a próbaüzeme alatt egyelőre táplálék-kiegészítőnek minősülő készítményekkel, óvszerekkel, terhességi tesztekkel töltötték fel. Nem a patika üzemelteti, az mindössze a helyet adta a próbaüzem idejére. Azaz, ha elakadna valami a gépben, vagy segítségre lenne szükség a használatához a gyógyszertárban dolgozók nem mennek ki az automatához.

Az eddigi tapasztalatok szerint, ha az emberek azt látják, hogy sor van a gyógyszertárban, akkor odamennek a géphez, de összességében inkább maradnak a régi módszernél.

Egy helyi asszony szerint egyébként nem túl bonyolult kiválasztani és kifizetni a boxból a készítményeket. Azt ugyanakkor külön sajnálta, hogy a gép készpénzt nem fogad el, csak bankkártyát. Azt is gyorsan hozzátette: ő biztosan nem fogja használni rendszeresen a gépet, hiszen a mögötte lévő patika éjjel-nappal nyitva van és a gyógyszerész mindig segíti, hogy melyik bajára, melyik termék lehet a leghatásosabb. A géppel ilyesmit nem lehet megbeszélni – mondta. A mellette álló férfi abban biztos volt, hogy vényes gyógyszer nem kerülhet egy ilyen boxba, hiszen ott érzékeny adatokat kellene megadni. Szerinte egy ilyen gépnek ott lenne helye, ahol egyáltalán nem, vagy csak nagyon rövid ideig tart nyitva patika. A működtetésének is csak akkor van értelme, ha sürgős helyzetben elérhető lenne például az inzulin, a fájdalomcsillapító, a fogamzásgátló azaz azok a szerek, amikre valóban éjszaka is szükség lehet.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökének, Hankó Zoltánnak az automata kihelyezéséről – mint mondta – csak közvetett információja van. „Ahhoz, hogy a gyógyszerek is elérhetővé váljanak az automatából gyógyszerbiztonsági és jogi szempontokat is végig kellene gondolni” – fogalmazott. Hankó egyébként szeptember közepére egy miniszimpóziumra hívta a kamara vezetőit, és az automaták forgalmazásában érintett 5-6 vállalkozást.