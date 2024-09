- Megfékezték a lángokat a Miskolctapolca Barlangfürdőnél, jelentős lehet a kár

tűz;tűzoltók;károk;Veres Pál;Miskolctapolcai Barlangfürdő;

2024-09-07 10:18:00 CEST

Sorscsapás Miskolcnak – írta röviden Facebook-oldalán Veres Pál, a megyei jogú város polgármestere a péntek este a Miskolctapolca Barlangfürdő és Aquaterápia épületénél keletkezett tűz pusztításáról, amelyről fotókat is készített még amikor a létesítmény lángokban állt. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) honlapján olvasható közlemény szerint szombatra virradóra elfojtották a lángokat. A minap.hu cikke szerint az önkormányzat délelőtt ad tájékoztatást a károk becsült mértékéről.

– Teljes terjedelmében égett a megközelítőleg ötszázhatvan négyzetméteres épület tetőszerkezete, amihez a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a miskolci, a kazincbarcikai, a tiszaújvárosi és a mezőcsáti hivatásos tűzoltókat riasztották. A tűz az ezer négyzetméteres csarnok tetőszerkezetére is átterjedt, az egységek hat vízsugárral megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották a lángokat, hajnalban már csak utómunkálatokat végeztek – derült ki az OKF közleményéből.

A minap.hu információi szerint az Aquaterápia részleg teteje kapott lángra, de a tűz később átterjedt a Barlang főépületére is. Ezt megerősítette a portálnak Zupkó Jázmin Ajándék, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyelese is. Elmondta: az este fél nyolc után érkezett riasztás utáni helyszínre érkezésüket követően kiderült, hogy az Aquaterápia részlegen keletkezett a tűz, a szaunáktól kiindulva. – Mivel az épület be volt zárva, emberi élet nem volt veszélyben, így lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. Faszerkezetű épületről van szó, 14-es, ezért kiemelt fokozatot rendelt el a katasztrófavédelem, valószínűleg jelentős lesz a kár – tette hozzá a sajtóügyeletes.

A Miskolctapolca Barlangfürdő és Aquaterápia Facebook-oldalán arról tájékoztatta a vendégeiket, hogy a tűzeset miatt a fürdő szombaton egész nap zárva tart. Közölték, hogy a szállásadó partnereiknél vásárolt fürdőbelépőt, a karszalagot az Ellipsum Élményfürdőben tudják felhasználni.