- Négyszáz hektárnyi terület ég Csönge és Kenyeri közötti, megfeszített erővel oltják a lángokat

2024-09-07 17:47:00 CEST

Az erős szél miatt újraéledt és már négyszáz hektárt érint a tűz Csönge és Kenyeri község között - közölte a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője. Az oltást három vármegye tűzoltói végzik. Szuhogyi-Balogh Nikoletta főhadnagy elmondta: a tűz fás és bokros területeket érint, az oltáson megfeszített erővel dolgoznak több mint kétszázan, a védekezés a legnagymagasabb, ötös fokozatban zajlik.

Kenyeri község határában egy szarvasmarhatelepet is veszélyeztetnek a lángok, jelenleg ennek megvédése az elsődleges feladat. Csönge külterületén csütörtökön 250 hektáron pusztítottak a lángok. Előbb a száraz fű, majd egy bozótos terület égett, ahonnan a közeli fenyőerdőre is átterjedt a tűz, végül pedig már a fák koronaszintje is lángolt.

Szombat reggel már csak foltokban égett az erdő aljnövényzete, de a száraz idő és az erős szél miatt ismét súlyosabbá vált a helyzet.