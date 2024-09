- Hattyúdal

Matolcsy György;kritika;gazdaságpolitika;közgazdászok;

A szakmai szervezeteket a NER nagyon, de nagyon nem szereti, a demokratikusan működőket még annyira sem. Minden követ meg is mozgat annak érdekében, hogy azokat is a kezesbárányává tegye. A Magyar Közgazdasági Társasággal (MKT) azonban ez nem sikerült. A hat évtizede évről évre megrendezett közgazdász vándorgyűlésen, mint szabad fórumon a miniszterek is rendre megszólalnak, pedig a mindenkori kormányok itt kapnak - nem politikai indíttatásból - hideget és meleget is. Hegedűs Éva, az MKT főtitkára szavai szerint: „Nem számít, kinek mi a pozíciója, sokkal inkább az a lényeg, ki mit gondol legjobb szakmai tudása szerint, és amit mond, az elgondolkodtató lehet bárki számára.” Szekcióelnök lehet itt volt szocialista miniszter és uniós biztos, de előadást tarthat a plágiuma miatt lemondásra kényszerült, ugyancsak közgazdasági végzettségű egykori olimpiai bajnok volt köztársasági elnök is.

A régebben zavaros gondolataival a figyelmet magához vonzó Matolcsy György - 12 éves jegybankelnöki regnálásának utolsó félévébe lépve - szintén a gyűlésen kezdte meg többé-kevésbé a realitások talaján álló hattyúdalának eléneklését. Szerinte Magyarország gazdaságpolitikai úttévesztésben van, ezért teljes gazdaságpolitikai fordulatra van szükség. Állítása szerint „az MNB már 2020-ban jelezte, hogy ebben az évtizedben lelassul a növekedés, visszatér az infláció, és makacs lesz az árnövekedés”. Jelzés valójában csak egy esztendővel később történt, azt követően, hogy a jegybank nyakló nélkül szórta ki a piacokra pénzt, és csak fogcsikorgatva fékezte le a közfelháborodást kiváltó alapjainak működését. Matolcsy György keményen bírált, de részbeni felelőssége a kialakult helyzetért aligha vitatható. Nagy Márton gazdasági csúcsminiszter óvatosságból elkerülte a vándorgyűlés plénumát. Éppen Pekingben járt.