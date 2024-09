- Bosszú, csend, együttműködés – A volt fideszes települések bukott vezetői sokszor próbálják megnehezíteni utódaik helyzetét

Fidesz;ellenzék;körkép;átadás-átvétel;önkormányzati választás 2024;

2024-09-09 13:55:00 CEST

Szó sincs semmilyen átadás-átvételről, a még regnáló, ám júniusban megbukott fideszes polgármester, Dézsi Csaba András a Facebookon posztolgat és összevissza kommentel – mondta a Népszavának Pintér Bence, Győr megválasztott ellenzéki polgármestere. – Eddig egyszer tudtam találkozni vele, azóta viszont már a levelemre sem válaszol, amiben információt kérek a Volán Győrrel szembeni 650 milliós követeléséről. A városvezetés választások utáni politikája is elfogadhatatlan, beindult a volt városvezető hatalom-átmentési kísérlete: először az önkormányzat legnagyobb cégének, a Győr-Szolnak az élére nevezte volna ki szövetségesét, egy bukott fideszes politikust, majd miután a nyilvánosság erejével ezt megakadályoztuk, rendkívüli közgyűlést szeretett volna összehívni, amelyen az önkormányzati médiát akarta uralma alá hajtani, az élére megint csak saját embereit ültette volna. Augusztusban az önkormányzati hetilap szerző nélkül megjelent cikkéből derült ki, hogy 2700 négyzetméternyi zöldterületet adna át beépítésre a leköszönő városvezető, még gyorsan az októberi átadás-átvétel előtt, noha nem véletlen, hogy a körzetben olyan képviselő nyerte meg, aki megígérte: megvédi a Kiserdőt.

Korábban még nem tapasztalt, kényelmetlen helyzetbe kényszerítette két éve júliusban a kétharmados kormánypárti többség az önkormányzatokat. A 135 „legbátrabb” kormánypárti megszavazta az alaptörvény 11. módosítását, s ezzel az uniós választásokkal egy napra, az idén június elejére hozta előre az elvben csak októberben esedékes önkormányzati voksolást. A törvény szerint a 2019 őszén megválasztott polgármesterek és képviselő-testületek, közgyűlések mandátuma öt évre szól. Ugyanakkor az a jogilag nonszensz helyzet állt elő, hogy a június 9-i szavazást követően még négy hónapig a korábbi testületek és településvezetők irányítják a hazai falvakat és városokat. Akár abban a tudatban, hogy a választók távozásra szólították fel őket.

Fideszes fölény, ellenzéki adu

Ideális esetben a leváltottak az új vezetőséggel együttműködve dolgoznak a település boldogulásáért, ám az is előfordulhat, hogy magasról tesznek mindenre. Esetleg kihasználva az utolsó pillanatokat, saját szájíz szerinti szerződések tömkelegével hosszú évekre kész tények elé állítják utódaikat.

Az új településvezetések hivatalosan október 1-én kerülnek döntési pozícióba. Természetesen előzetesen megpróbálnak képbe kerülni, így a legtöbb helyen, ahol polgármestercsere vagy a testületi többség érdemi módosulása történt, már megkezdődtek az egyeztetések a régiek és az újak között. Lapunk körképéből kiderült, az együttműködés nem feltétlenül zökkenőmentes, a bukott kormánypárti települések vezetői sok esetben megpróbálják megnehezíteni ellenzéki vagy civil utódaik helyzetét. Igaz, akadnak, akiknél a helyi köz jövőbeni sorsa előrébb való, mint egyéni és pártpolitikai érdekeik.

A megyei jogú városok közül Győr mellett Nagykanizsát és Szolnokot is elbukta a Fidesz-KDNP. A Tisza-parti megyeszékhelyen még meg sem történt a hivatalos átadás-átvétel, de már mindenki arról beszél a városban, hogy a testületben fölénybe került Fidesz-frakció a lehető legtöbb jogkört igyekszik majd elvenni az októberben munkába álló Györfi Mihály szocialista, ellenzéki támogatással nyert polgármestertől. Így valójában továbbra is Szalay Ferenc korábbi fideszes polgármester irányítaná majd a várost. Erre utalhat, hogy augusztus végén a még regnáló, s szintén jobboldali többségű önkormányzat egy olyan előterjesztéssel hozakodott elő, ami megkönnyítené, hogy továbbra is ő maradjon az kistérségi társulás elnöke. Ugyanakkor Györfi kezében is akad adu: ő jelölheti a két alpolgármestert. Ha a jobboldal ennek keresztbe tesz, akkor később a kormányhivatal dönthet e két posztról, ám nem bírálhatják felül a polgármester javaslatát. A megválasztott polgármester egyébként maga is azt mondta lapunknak:

lát arra jeleket, hogy a Fidesz minden lehetséges eszközzel próbálja majd hátráltatni a munkáját, de a konkrétumok vélhetően október után derülnek majd ki, amikor elkezdi munkáját az új városvezetés.

– Eddig nem nagyon kommunikált velünk Balogh László leváltott fideszes polgármester és csapata, a városvezető látványosan hátralépett, korábban igencsak aktív volt a közösségi oldalakon, most alig nyilvánul meg – válaszolta lapunknak Horváth Jácint, az Éljen VárosuNK! egyesület színeiben megválasztott, nagykanizsai városvezető. – A hivatal természetesen készül az átadás-átvételre, ezzel vélhetően nem is lesz probléma, főleg, mivel a közgyűlésben eddig is többségünk volt. Így az ügyek nagy részére ráláttunk, a legtöbb szerződésről tudtunk, ráadásul korábban elvontunk jogköröket Balogh Lászlótól, hogy egyszemélyben ne tudja kijátszani a testületi többséget.

Egerben fordított a helyzet, a négy és fél év alatt szétrobbant ellenzéki összefogást váltja októbertől a kormánypárti városvezetés.

– Tartom magam az ígéretemhez, és semmilyen olyan ügybe nem kezdünk és kezdtünk, amivel a következő önkormányzat munkáját megkötnénk vagy befolyásolnánk – mondta lapunknak Mirkóczki Ádám, Eger volt jobbikos, később független polgármestere. Szavai szerint a napokban akarja felvenni a kapcsolatot a megyei kormányhivatallal, hogy előkészülhessenek az adminisztrációra. Hozzátette: utódjával szívesen megosztja azokat a tapasztalatokat is, amelyeket az elmúlt közel öt évben a városházán, akár személyzeti vagy egyéb szerzett.

„Némileg aggódunk, mennyi pénz marad a kasszában”

– Eddig egyelőre nem volt hivatalos egyeztetés a leendő Fidesz-KDNP-s városvezetéssel, informális beszélgetések azonban igen – válaszolta megkeresésünkre Hiesz György, Gyöngyös távozó baloldali polgármestere. Helyiekkel beszélgetve kiderült: a jobboldal számára most fontosabb, hogy az önkormányzatban megszerezze az irányításhoz szükséges többséget, ugyanis a testületbe hét-hét fideszes és ellenzéki, valamint egy egyesületi színekben induló képviselő jutott be. Utóbbi lehet majd a mérleg nyelve.

Szőke Péter, Törökbálint megválasztott ellenzéki polgármestere lapunknak úgy vélte, csak szükséges minimum szinten együttműködő az újakkal a régi vezetés.

– Csak néhány folyamatban lévő ügyben egyeztetett a jelenlegi kormánypárti polgármester, például egy dubaji befektető ügyében, akivel júniusban kezdődtek a tárgyalások, így meglehetősen fura helyzetbe keveredett

– jellemezte a helyzetet a megválasztott polgármester. – A hivatalban sem ideális a hangulat, azt terjesztik, hogy mindenkit ki fogunk rúgni. Nagyobb kiadásról minősített többség híján nem tudott dönteni a mostani testület, csak a meglévő előirányzatokon található keretek elköltésére kerülhet sor, ennek ellenére némileg aggódunk, mennyi pénz marad a kasszában október 1-re. Emellett egy közétkeztetési szerződés született, eleinte voltak nézetkülönbségek, de végül konszenzusra jutottunk.

Mosonmagyaróvár Szabó Miklós megválasztott ellenzéki polgármester már a választások után 3 héttel egyeztetett a jelenlegi, kormánypárti vezetéssel, melyet arra kért, már ne kezdjenek nagyobb beruházásokba. Azóta is folyamatos az kommunikáció a felek között, többek között a kórházról, illetve néhány előzetes, protokolláris megbeszélés is volt már.

Dél-Somogyban két várost is elbukott a Fidesz-KDNP: Barcs és Csurgó elvesztése közül minden bizonnyal utóbbi fáj jobban Szászfalvi László KDNP-s országgyűlési képviselőnek, hiszen saját településén mondtak nemet a választók a jelöltjeire.

– Többször is kerestem, de nem sikerült beszélnem vele – mondta lapunknak a leendő polgármester, Ilia Csaba. – A leváltott kormánypárti városvezetés mindent megtesz, hogy nehezítse a helyzetünket, például el akarják érni, hogy a hét település alkotta közös hivatalba ne Csurgó nevezhesse meg a jegyzőt, ahogyan eddig mindig, hiszen mi vagyunk a hivatalos munkaadó. A bukott polgármester, Füstös János nem foglalkozik semmivel, nem hajlandóak egyeztetni velünk, októbertől ismeretlen, folyamatban lévő ügyeket kell majd átvennünk.

Barcson is megbukott Szászfalvi embere, Koós Csaba, akivel még nem sikerült egyeztetnie a településen júniusban győztes ellenzéki összefogásnak.

– A város meghatározó szereplőivel, egyes intézmények vezetőivel, valamint Barcs jegyzőjével viszont már igen – felelte Anderné Röszler Erika megválasztott polgármester. – Folyamatos tájékoztatást kérek a város és az intézmények pénzügyi helyzetéről, s bízunk abban, hogy nem szűrt, kozmetikázott információkat kapunk. Barcs érdekében célszerű lenne a konstruktív együttműködés, ám nincsenek illúzióink.

Balaton: mérsékelten aktív

A júniusi választás komoly meglepetéseket hozott a jellemzően kormánypárti Balaton-régióban, a választók sok helyen – többek között Keszthelyen, Hévízen, Fonyódon, Balatonföldváron, Balatonalmádiban – elküldték a korábbi Fidesz-KDNP-s városvezetést.

– Leginkább mérsékelten aktívnak, visszafogottnak nevezném az egyeztetéseket – mondta Tóth Gergely, Keszthely új polgármestere. – Nagyjából másfél órát beszéltünk Manninger Jenő eddigi városvezetővel, felkértük egy bizottság vezetésére, de érdemi választ még nem kaptunk, nem tudjuk vállalja-e. Sok kisebb ügy van folyamatban, de nincs tudomásunk komolyabb döntésről vagy nagy gazdasági jelentőségű elkötelezettségről.

Balatonalmádiban Bercsényi László megválasztott polgármester arra kérte a még regnáló, kormánypárti városvezetést, októberig már ne hozzanak személyi vagy a jövőt meghatározó más döntéseket.

– Az egészségügyi szakellátási szerződéseket szeptemberben szerette volna jóváhagyni a képviselő-testület, úgy tűnik, ezt elhalasztják október 1. utánra, mivel a pénzügyi háttérről semmilyen információt nem kaptam – tájékoztatott Bercsényi László.

– Azt nem tudjuk, milyen szerződéseket kötöttek és kötnek az átmeneti időszakban, azt sem, történt-e korábban nem tervezett nagyobb kiadás a választások óta.

Azt világossá tette a regnáló városvezetés, hogy jelenleg semmilyen jogi lehetőségünk nincs a konkrét, folyamatban lévő ügyekben eljárni, így nem tudom megítélni, hogy mindenben egyeztetnek-e, vagy csak az ő általuk meghatározott esetekben?

Balatonföldváron, ahol az ellenzék kerül többségbe októbertől a testületben Holovits Huba kormánypárti polgármester sokkal konstruktívabban áll az új vezetéshez.

– Heti rendszerességgel egyeztetünk a polgármesterrel az alakuló ülés menetéről, a tisztségek elosztásáról és az SZMSZ módosításáról – mondta Herényi Károly, a Mosolygó Balatonföldvárért egyesület képviselője. – A választások óta a testület két alkalommal ülésezett, tanácskozási joggal mi is részt vettünk ezeken, s nem szerepelt olyan előterjesztés, amelyeknek a jelenlegi cikluson átívelő gazdasági, pénzügyi hatása lenne.