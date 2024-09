- Kemoterápiája után fokozatosan tér vissza a közéletbe Katalin hercegnő

Katalin hercegnő;

2024-09-11 08:47:00 CEST

Ritka, személyes, sőt bensőséges, saját kézjegyét viselő videóüżenetben hozta a világ tudomására a walesi hercegné megkönnyebbülését, hogy lezárult a kemoterápiája, bár a gyógyuláshoz és teljes felépüléshez vezető út hosszú még és minden naphoz külön kell alkalmazkodnia. Az augusztusban a trónörökös norfolki rezidenciáján készült felvételen a 42 éves Katalin, Vilmos és három gyermekük üdítő vidámságot és harmóniát sugároznak, noha a hercegnő szerint az elmúlt hónapok rettenetesen megviselték őket.

Elmondása szerint életük egy perc alatt megváltozott és meg kellett találni a navigáció módját viharos vizeken és ismeretlen utakon át. A brit közvélemény az édesanyját 15 éves korában elvesztett Vilmos szomorú gyermekkorának fényében különösen értékelte Katalin vallomását, mely szerint férjével közösen megtanulták értékelni az élet egyszerű, de fontos elemeit, melyeket az ember gyakran magától értetődőnek tekint, köztük a kölcsönös szeretetet.

Mint emlékezetes, a walesi hercegnő ez év januárjában súlyos alhasi műtéten esett át és ennek kapcsán, de ettől függetlenül derült ki márciusban daganatos betegsége. Katalin pontos diagnózisát, mint ahogy Károly királyét is mindmáig titok fedi, így sikerült megőrizniük valamit a monarchia intézményének varázsából is. A bíztató helyzetjelentés nem jelenti Katalin azonnali és teljes visszatérését a közéletbe, de udvari tudósítók azt sugallják, hogy jelen lesz a november 10-i megemlékezés napi koszorúzáson és saját hagyományos karácsonyi koncertjén a westminsteri apátságban is.