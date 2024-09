- EU-navigátor: Az Európai Unió nem állam – nemzetközi szervezet!

Európai Unió;

2024-09-12 14:00:00 CEST

Sokan élnek a szabad munkavállalás lehetőségével is. Vannak, akik számára a kormány propagandájának köszönhetően az EU egyfajta bürokrata gyarmattartó. Hallani vezetőkről, bizottságról, tanácsról, parlamentről, de nem áll igazán össze se a szerkezet, se a működés. EU-navigátor videósorozatunk újabb kísérlet a létező információs anyagok mellett, hogy követhetővé váljon a szervezet munkája. Lattmann Tamás nemzetközi jogász segítségével kezdődhet a tájékozódás az EU sajátos építményében.

Az első előadásban a szakértő az EU sajátos státuszát igyekszik tisztázni. Bármennyire emlékeztessenek is az Unió testületei egy állam törvényalkotó és végrehajtó intézményeire, bármekkora legyen is befolyása, mindig szem előtt kell tartani, nem valamiféle szövetségi államról van szó. Az EU nemzetközi szervezet! Sajátossága, hogy tagországai bizonyos területeken jogalkotói hatáskörrel ruházhatják fel. Ez a kettősség érdekes, jogilag nehezen kezelhető helyzeteket teremthet, amit az előadó két, minket is érintő példával illusztrál.

Részlet a videóinterjúból: