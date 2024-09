kormányinfó;

2024-09-12 10:33:00 CEST

Az Economx kis- és középvállalkozásokról szóló kérdésére Gulyás Gergely azt mondta, azt remélik, hogy az ebben a témában létrehozandó államtitkársággal javulni fog a helyzetük, az Orbán-kormány akciótervet fogad el velük kapcsolatban, ezt a költségvetésbe is bekalkulálják. A munkáshitel a vidéki fiatalok számára is fontos támogatás lesz.

Mit jelent az etikátlan betegellátás? - teszi fel a kérdést a lap, de Takács Péter szavait Gulyás Gergely nem akarta kommentálni. Bámennyire brutálisan hangzik, a paraszolvencia egy teljesítményértékű juttatás volt az orvosok számára, eredmény ennek a megszüntetése, de ettől még az emberek nem lesznek feltétlenül szentek és sokan nem érzik, hogy ugyanannyit kell dolgozni fix fizetés birtokában, mint anélkül - fejtegette a tárcavezető.

Navracsics Tibor regionális lemaradásról szóló szavaira Gulyás Gergely azt mondta, nincs pártpolitikai vonatkozása az Orbán-kormány Budapest-politikájának, a szolidaritási hozzájárulási sarcot még Tarlós István főpolgármestersége idején vezették be, ő is tiltakozott ellene - mondta a miniszter. Hasonló példákat Németországból említett. A miniszter megjegyezte, hogy még Brüsszellel is van egyetértés abban, hogy a kohéziós pénzeknek a kevésbé fejlett térségek felzárkóztatását kell szolgálnia.