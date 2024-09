- Magyar Péter: A Fidesz és családi érintettsége okán Orbán Viktor is valljon színt, miért gátolja Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez

korrupció;Fidesz;Orbán Viktor;magyarok;Tiborcz István;Európai Ügyészség;Magyar Péter;

2024-09-12 13:10:00 CEST

A magyarok 68 százaléka, és a Fidesz-szavazók jelentős többsége is elvárja a kormánytól, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez – idézte legújabb posztjában a Policy Solutions Népszava által is közölt felmérését Magyar Péter. Az ellenzéki politikus szerint ugyanis a korrupció ellenes harc keretében már szinte minden uniós tagállam csatlakozott az uniós nyomozószervhez, ezért úgy véli, a Fidesznek és családi érintettség okán Orbán Viktornak is színt kell vallania, miért akadályozza Magyarország csatlakozását.

A Tisza Párt elnöke és EP-képviselő a színvallás érdekében megállapításokat tett és kérdéseket intézett a kormányfőhöz:

Magyarországon konzervatív becslések szerint 3-5000 milliárd forint tűnik el a költségvetésből (jelentős részben uniós forrás) a korrupciónak, a túlárazott közbeszerzéseknek és a felesleges beruházásoknak köszönhetően.

Igazak azok az értesülések, hogy a saját veje, Tiborcz István szabadlábon tartása miatt nem csatlakozik Magyarország az Európai Ügyészséghez?

Hogy lehet az, hogy Tiborcz István 10 év alatt mintegy 500 milliárdos vagyont harácsolt össze kormányzati és uniós források felhasználásával?