- Dívák és demokraták

2024-09-14 06:00:00 CEST

Sokatmondó statisztika volt látható a CNN-en a napokban. Egy júliusi felmérés szerint a 18-29-es életkorú szavazók körében Joe Biden elnök 7 ponttal vezetett Trump előtt. E sovány eredményen némiképp javított Kamala Harris jelölése, aki 15 pontra tornázta fel előnyét a Republikánus Párt aranyhajú megrontójával szemben. Azonban a 15-ös számot látva sem dőlhetnek hátra a Demokrata Pártnál, hiszen Biden négy éve magabiztos, 28 pontos előnyt regisztrált a hivatalban lévő elnökkel szemben. Kell tehát egy megmentő, aki megszólítja a millenniumi korosztály politikailag passzívabb táborát.

Taylor Swift, a „lány a szomszédból”, aki tehetséges country énekesből mára globális popikonná, két lábon járó "őzikeerővé", soft powerré vált. Az Eras Tour nevű világturnéja már 1 milliárd dollárt termelt, ami Guiness világrekord, és hol van még a vége! Az énekesnő Instagram oldalát 283 millió ember követi, „swiftie” becenevű rajongói pedig áhítattal lesik minden szavát. A keddi elnöki vita után Swift a közösségi oldalán jelentette be, hogy a Harris-Walz párosra adja szavazatát a novemberi elnökválasztáson. A bejegyzésben elhelyezett egy linket is, amelyre kattintva regisztrálhatnak a választói névjegyzékben még nem szereplő szavazók. Huszonnégy óra alatt közel 338 ezer követője kattintott a regisztrációs oldalra vezető linkre. Swift befolyását korábban a Trump-kampány is megpróbálta politikai tőkévé kovácsolni. A mesterséges intelligencia segítségével készült hamis fotón Amerika allegóriája, Uncle Sam módjára buzdította rajongóit a republikánus jelölt támogatására. Swift tollaival tehát minden politikus szívesen ékeskedik.

Megváltást azonban ő sem jelent a Harris számára. A demokrata jelölt továbbra is gyengén teljesít a fiatal férfi szavazók körében, akiknek némely tesztoszterongőzös TikTok videók nagyobb vonzerőt jelentenek, mint egy harmincas nő szerelmi csalódásai. A verseny továbbra is kiegyenlített. Minden idők egyik leghosszabb, egyben leggyorsabban pergő 51 napja következik.