- Mintegy 250 gyerek sportolása került veszélybe Dorogon, miután az uszodából kitették az Új-Hullám SE-t

uszoda;Dorog;utánpótlás-nevelés;sportpolitika;

2024-09-13 19:06:00 CEST

„A jelenlegi vezetés alkalmatlanná vált a város irányítására. Kijátszottak, majd kitiltottak egy úszásoktatással foglalkozó egyesületet (Új-Hullám SE), most pedig úszás­oktatókat keresnek. Ez egy vicc” – írta ki Facebook-oldalára a minap Nunkovics Tibor korábbi jobbikos politikus, aki az idei önkormányzati választásokon immár a Civilek a Fejlődő Városért Egyesület színeiben indult. Nunkovics a Népszavának elmondta: ami Dorogon történik, az ékes példája annak, hogy visszásságok korántsem csak az élsportban és fideszes körökben fordulnak elő!

„Klasszikus házmester-politizálás zajlik Dorogon” – tette hozzá.

Az Esztergomtól 10 kilométerre található településen 1923-ban adták át az uszodát, amely alapos rekonstrukciót követően 2007 óta viseli a többszörös magyar bajnok Nipl Stefánia nevét. A létesítményt anno 1,1 milliárd forintból újították föl; a Covid után újfent bezárt, a penészes falú, leharcolt állapotú uszoda az elmúlt két évben felújításon esett át, ezúttal 600 milliót költöttek rá.

Az Új-Hullámot 2009-ben alapították, 2020 decembere óta vezeti dr. Herpák Petra, aki ügyvédi praxisát hagyta hátra, hogy gyerekekkel foglalkozhasson.

„A mottónknak megfelelően – ami úgy szól: születéstől a versenysportig – tartunk babaúszást, illetőleg van vízilabda-szakosztályunk is, a felnőtt férfi csapat a másodosztályban szerepel. Az elmúlt években együttműködési megállapodást kötöttünk a Honvéddal, több fiatal pólósunk került Kispestre, adtunk tovább játékost a Vasasnak, a BVSC-nek és a KSI-nek, ami, úgy hiszem, bizonyíték a nálunk zajló kiváló szakmai munkára.”

Mindez azonban kevés.

Noha a várost 1994 óta vezető, jelenleg független (korábban MSZP-s) Tittmann János polgármester az uszoda legutóbbi felújítása idején több alkalommal megnyugtatta az Új-Hullám vezetését, hogy az SE a munkálatok végeztével „természetesen folytathatja tevékenységét az uszodában”, ez végül mégsem történt meg.

Időközben ugyanis az önkormányzat Dorog Város Egyesített Sportintézményének vezetői pozíciójára pályázatot írt ki, a győztes extriatlonos Rendes Csaba pedig kategorikusan elhatárolódott az Új-Hullámmal való együttműködéstől. Amikor lapunk az okokról kérdezte, annyit felelt: az uszoda működését új alapokra kívánja helyezni. Hogy volt-e egyéb pályázó, azt nem tudta megmondani, miként azt sem értette, miért van város­szerte jókora fölháborodás a személye körül.

Augusztus utolsó hétvégéjén ugyanis csaknem kétszáz ember tüntetett a változások ellen, az Új-Hullám lecserélése és a bizonytalan helyzet kialakulása miatt.

„A legközelebbi uszoda Csolnokon van, ami ugyan csupán néhány kilométer Dorogtól, mégis sok családnak megoldhatatlan feladatot jelent oda eljuttatni a gyermekét” – magyarázta Herpák Petra.

„Az önkormányzat pályázatot írt ki, a pozíciót Rendes Csaba nyerte el, ő vezeti a településünk sportintézményeit. Hogy neki mik a tervei, abba nekünk immár nincs beleszólásunk” – mosta kezeit a Népszava érdeklődésekor Tittmann.

Hogy Rendes a nevéhez hűen valóban korrekt ember-e, arról a térségben megoszlanak a vélemények. A 40 éves sportember Esztergomban kezdett triatlonozni, Herr Lajos közreműködése is kellett ahhoz, hogy többszörös válogatott legyen, Európa-bajnokságon és világbajnokságon egyaránt bronzérmet nyerjen. Rendes az aktív pályafutása befejeztével sportvezetői feladatokat vállalt, többek között abban az esztergomi Szent István uszodában, amelyet korábbi edzője, Herr vezetett. Rendest a közeli kapcsolat sem gátolta abban, hogy megpróbálja Herrt kitúrni a pozíciójából.

„Mindez 2017-ben, ’18-ban történt. Annyira elharapódzott a viszonyuk, olyan súlyos viták zajlottak a vízfelület elosztása fölött, hogy a dolog tettlegességig fajult. Rendes azt remélte, a ma 70 éves Herr majd belefárad a civakodásba. Ehelyett az önkormányzat megelégelte a perpatvart, és Rendesnek szégyenkezve távoznia kellett” – mesélte a Népszavának egy bennfentes, aki név nélkül volt hajlandó csak részletezni a történetet.

Rendes, ha nem is Esztergomban, ma végre uszodavezető: Dorogon. Van neki is sportegyesülete, és minthogy első körben az volt a terv, hogy a nevét viselő klub végzi majd ott az úszásoktatást, meg is érkeztünk oda, miről szól az ügy: a saját zsebre dolgozásról, ügyeskedésről, kiskapukról.

A gyerekekről a legkevésbé.

Más kérdés: a felek arról az apróságról megfeledkeztek, hogy állami intézményben az intézményvezetőhöz köthető cég/egyesület/bármi nem működhet, ez ugyanis összeférhetetlen, hovatovább törvénysértő. Így most azon fáradozik a város és Rendes, hogy maga az uszoda végzi majd az úszóoktatást, nem baj, hogy az önkormányzatnak nincs hozzá megfelelő szakembergárdája, ezt is megpróbálják megoldani. Az eszükbe sem jut, hogy a kipaterolt Új-Hullámot kérnék fel együttműködésre. Sőt: szerdán bizottsági ülésen döntöttek az uszoda árairól, közte az úszásoktatásért fizetendő összegekről. Meghatározták, hogy a helyi egyesületek számára a 100 alkalmas bérlet (szaunahasználat nélkül) kedvezményes ára 57 480 Ft. A döntés kitér arra is: az Új-Hullámra ez nem érvényes…

„Aligha az volt a terv, hogy az önkormányzat fogja ezeket a feladatokat szervezni, hanem hogy egy másik egyesület. Ám azzal sem voltak tisztában egyes döntéshozók, mi meríti ki az összeférhetetlenség fogalmát vagy éppen mit jelent, ha egy bizottsági ülés nyilvános. Ide vezet 30 év városvezetés: a hatalmi arrogancia itt is csúcsra ért!” – összegzett Nunkovics.

Ha ez nem volna elég: a nyáron ugyan bejelentették, hogy befejeződött a 600 milliós felújítás, az uszoda a nyáron meg is nyitott, de szeptember 1-jével egy hétre tervezve újfent bezárt, amíg a buborék felkerül a medencék fölé. Azóta is zárva. Hogy mikor lehet ismét használatba venni, egyelőre nem tudni.

Úgy hírlik, a 600 milliós munkálatok nem sikerültek túl jól…