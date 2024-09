- Orbán Viktor új edzője Arnold Schwarzenegger lett, aki nem is kegyelmezett

Orbán Viktor;Arnold Schwarzenegger;

2024-09-14 17:45:00 CEST

Szombat délután egy I. kerületi edzőteremből jelentkezett a miniszterelnök, méghozzá Arnold Schwarzenegger társaságában. „Az edzőpóló otthon maradt, de az edző nem kegyelmezett!” - írta a kép mellé Orbán Viktor.

Egy korábbi poszt tanúsága szerint az amerikai színész korábban járt a Karmelitában is. Ez még csak a kezdet! - írta akkor a kormányfő sokat sejtetően.

Orbán Viktor egyébként mostanában elkezdett adni kinézetére is. Mint korábban mi is hírt adtunk róla, a miniszterelnök étrendet és életmódot változtatott, illetve kwettlebell-edzésekbe kezdett. Elárulta azt is, hogy heti 4-5 alkalommal edz és a súlyokat magával viszi külföldi útjaira is.

A fejleményekről természetesen beszámolunk.