- Vasárnap már csak kevés helyen lehet viharos széllökés

időjárás;szél;vihar;

2024-09-15 08:44:00 CEST

A HungaroMet Zrt. szombat késő este adott ki széllökések veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást Somogy, Veszprém, Vas és Győr-Moson-Sopron vármegye egyes járásaira, mert a riasztással érintett járásokban a várt legerősebb széllökések meghaladhatják az óránkénti 90 kilométeres sebességet. A riasztások egy része még vasárnap reggel is érvényben van.

Somogy, Veszprém, Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyékre vasárnap éjfélig másodfokú figyelmeztetés van érvényben széllökés veszélye miatt.

A HungaroMet MTI-hez eljuttatott előrejelzése szerint vasárnap a Dunántúlon a legerősebb széllökések sokfelé meghaladják az óránkénti 70 kilométeres sebességet. Kiemelten a Soproni-hegység, a Kőszegi-hegység, illetve a Bakony és a Balaton környezetében az óránkénti 90-110 kilométeres, de akár kezdetben az óránkénti 110-120 kilométeres sebességet meghaladó széllökések is előfordulhatnak. Napközben viharos széllökések továbbra is lehetnek a Dunántúlon - egyre inkább a nyugati részeire korlátozódva -, azonban az óránkénti 90 kilométerest meghaladó széllökések gyakorisága, majd esélye is fokozatosan csökken, és vasárnap este már csak kevés helyen lehet viharos széllökés.

A HungaroMet előrejelzésében arra is felhívta a figyelmet, hogy a Dunántúl nyugati felében, kétharmad részében vasárnap a reggeli órákat követően szűnni kezd az eső, miközben délkelet felől terjeszkedik egyre kiterjedtebb esőzés. Vasárnap éjfélig az azt megelőző 24 órás csapadékösszeg már csak kis körzetekben haladhatja meg a 20, lokálisan esetleg a 30 millimétert.