- Orbán Viktor elhalasztotta strasbourgi beszédét

Orbán Viktor;

2024-09-16 19:47:00 CEST

„A szélsőséges időjárási körülmények és a Magyarországon jelenleg is tartó árvizek miatt minden nemzetközi kötelezettségemet elhalasztottam” - jelentette be Orbán Viktor hétfő délelőtt az X közösségi platformon. Ily módon elmarad a kormányfő már beharangozott látogatása az Európai Parlament (EP) strasbourgi székházában, ahol szerda délelőtt mutatta volna be a júliustól decemberig tartó soros magyar EU elnökség programját. A miniszterelnök már kedden megkezdte volna a programját, hosszú, legalább másfél órás sajtótájékoztatóra készült és felkereste volna a Fidesz által alapított Patrióták Európáért nevű szélsőjobboldali pártcsoport ülését.

A magyar kormányfő telefonon megállapodott Roberta Metsola EP-elnökkel, hogy a látogatást egy későbbi időpontra halasztják. Hogy pontosan mikorra, arról Budapesttel konzultálva az elnökből és frakcióvezetőkből álló parlamenti vezetőség dönt majd. Ha a beszédre és a vitára októberben vagy novemberben kerülne sor, akkor a magyar elnökségi prioritások felsorolása mellett Orbán Viktor nyilván a már elért eredményekről is számot adhatna.

Nem példátlan, hogy egy tagállami vezető nem az EU-elnökség első, hanem utolsó hónapjaiban áll az uniós képviselő-testület elé. Így történt ez tavaly, amikor Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök július helyett decemberben mondta el a beszédét Strasbourgban, miután a spanyol soros elnöki periódus elején választásokat tartottak az országban, ami felborította a menetrendet. Az Orbán beszéd és az azt követő vita helyett a képviselők szerda reggel a közép-európai árvízi helyzetről szóló európai bizottsági tájékoztatásról fognak vitát rendezni, és állásfoglalást is elfogadnak majd róla.