- Eltűnt az 1838-as árvízszintjelző tábla a Bem József térről

2024-09-17 14:28:00 CEST

Az egykori Radetzky-laktanya Bem József téri épületének átépítésekor eltűnt az épületről az 1838-as árvízjelző emléktábla és a feketesas-szobor, emiatt a helyiek levélben fordultak Őrsi Gergely II. kerületi polgármesterhez - írja a Telex.

A panasz szerint a város évszázados emlékei nem tűnhetnek el csak úgy, miközben a közösségi érdeket újabb és újabb ingatlanbefektetők érdekei írják felül.

A táblát több tucat, Budapest különböző részein még mindig látható társával együtt az 1838-as nagy márciusi árvíz után helyezték el. Ennek az emlékezés mellett praktikus okai is voltak, például az, hogy elejét vegyék az újabb árvizeknek azáltal, hogy a város talajszintjét az árvízszint fölé emelik. Az utcai árvízszintjelző táblákat pedig a feltöltések megkönnyítése érdekében tették ki. A fővárosban épületen belül vagy kívül, magyar, német, szerb és héber nyelveken összesen mintegy 30 ilyen tábla található szerte a városban, a Dunai szigetek történelmi blog gyűjtése szerint.

Őrsi Gergely polgármester a Telexet arról tájékoztatta, hogy a tábla és a szobor is megvan, várhatóan tavasszal vissza is kerülnek a Bem József térre. A táblát most a Nemzeti Múzeumban őrzik, a szobor pedig az alkotójánál van. Előbbi visszakerül a helyére tisztítás és helyreállítás után, utóbbi pedig az épülettel szemben, a Henger utcai kereszteződésnél zöldített talapzatot kap – ígérte a kerületvezető.