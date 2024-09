- Magyar Péter: Hol vannak a katonák?

árvíz;Duna;homokzsák;Pócsmegyer;Magyar Péter;

A megszokottnál hosszabb Facebook-videóval, Pócsmegyer-Surányból jelentkezett be kedd délután Magyar Péter a Tisza Párt mintegy 50-100 önkéntesével, akikkel homokzsákokból úgynevezett nyúlgátat raktak több száz méter hosszon az áradó Duna mentén. Mint mondta, országszerte már csaknem 1500 aktivistájuk segíti az árvízi védekezést, a folyó legkritikusabb, legveszélyeztetettebb szakaszain. Jelezte, kedden még mennek Szentendrére, Leányfalura, késő délután pedig még a Római-partra is. Magyar Péter ismét feszegetni kezdte, hogy még mindig nem tudni pontosan, hogy hány katona dolgozik a gátakon, egymásnak is ellentmondó hírek érkeznek erről, elhangzott már 400 és 17 ezer is, miközben a pártelnök információi szerint valójában alig 4000-5000 hadra fogható katonája van ma Magyarországnak.

– Az úgynevezett önkéntes tartalékosok – amikor már rég tudtuk, hogy árvíz lesz – csak hétfőn és csak szeptember 19-én csütörtökre kaptak nem kötelező jellegű behívót, amikor az ország nagy részén már tetőzik a Duna. Szeretnénk világos választ kapni a kormánytól arra, hogy végül is hány katona van a gátakon, miközben azt tudni hogy több tízezer civil ember, köztük rengeteg fiatal védekezik a árvíz ellen, nemzeti összefogás alakult ki, de azért az árvízvédelem mégis csak állami, hatósági feladat – tette hozzá a Tisza Párt elnöke. Kiemelte a 11-es út, tehát a Békásmegyertől Esztergom felé vezető főút védelmének szükségességét (ott kéttucat katonát látott), mert, ha az utat elönti a víz, a Szentendrei-sziget és a környék települései el lesznek zárva a külvilágtól.

Kitért Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatójának meghívójára is 220 nap után, pont csütörtök estére, amikor Budapesten és környékén várhatóan tetőzni fog a Duna. Magyar Péter kiegészítette, azt, amit erről korábban posztolt, vagyis, hogy nem vesz részt csütörtök este az M1 élő adásában, ehelyett várja a miniszterelnök politikai igazgatóját szeptember 19-én 17 óra és 18 óra között a Római-parton homokzsákot tölteni.

– Nagyon szívesen beszélgetek veled az egészségügyi válsághelyzetről, az összeomló költségvetésről, a felgyulladó vonatokról, a széteső oktatási rendszerről, a nyugdíjak elértéktelenedéséről, a létminimum alatt élők milliók helyzetéről, a közmédia helyzetéről, és ha gondolod, a te cégügyeidről, arról, hogy kinek a nevére kerültek a családodban a cégek, a házikódról, illetve az általad is felügyelt MCC-kollégiumban lezajlott pezsgős, csigás, kaviáros, osztrigás partikról is, de ezt akkor tegyük meg a Római-parton homokzsákokat pakolva csütörtökön 17 órakor egy órán keresztül. Lássuk meg, hogy ki a legény a gáton! Hozd el Tónit, a Rogánt, ő foghatja a te zsákodat, én is hozok egy kollégát, és meglátjuk, ki rak több homokzsákot egy óra alatt, és ezt közvetítheti a köztévé is és az összes többi propagandamédia – fogalmazott az ellenzéki politikus, aki üzent Papp Dánielnek, az MTVA hírhamisító vezérigazgatójának is: egy „rossz Orbán Viktort” küldött felé, hiszen neki nem vele van megbeszélnivalója, és nem is a Karmelita kolostor portásával, hanem Orbán Viktor miniszterelnökkel a magyar emberek nevében.