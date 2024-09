- Stermeczky Zsolt Gábor versei

világ;versek;

2024-09-21 08:16:00 CEST

csak másképpen csillognak

ezen az estén

nincs szaglása az égnek:

orrtalan felhő

formájában vicsorog

az illatos világra.



mesterséges fény

jelzi csupán felé egy

kacsintással, hogy

amit így köp le közénk,

az is alkalmazkodik,



ahogy minden föld

és ég között létező

erő. innen már

nem kell miért aggódni,

minden javítja magát.

néma szörny belső monológja

rácsodálkozom

a világra, míg tátott

számnál birkákat

terel egy koraérett

suhanc. okos kapuőr.



magától érzi,

hogy egy barlang sosem véd

feltétel nélkül.

tátott szájjal könnyű, de

ha becsukom, nyelnem kell,



onnantól pedig

már nem lehet visszaút:

a birkák mellett

elkerülhetetlenül

nyelem köveimet is.



ha beszélhetnék,

azt üzenném a lelkes

ifjú titánnak,

hogy ne nőjön fel soha,

tartsa mindig a határt,



de most idő és

időtlenség egyszerre

présel a belső

irányba. nincs olyan lény,

aki végignézhetné:



egyszerre omlik

be suhanc, birkák, büszke,

törhetetlen kő,

és a körénk rendezett

csodálható nagyvilág.