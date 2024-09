- Horváth János Antal: Becsapódás (drámarészlet)

menekültek;felelősség;Magyar dráma napja;hazaszeretet;orosz-ukrán háború;

2024-09-21 08:32:00 CEST

MARCI (telefonba) Szia, Anya! Figyelj, nézed a híreket? Jó, ne is nézd meg most. Tényleg ne! Ne ijedj meg, jó? Ne ijedj meg! Semmi baj nem lesz. (megbánja, hogy ezt mondta) Ez nem igaz. Most nem mondtam igazat. Lehet, hogy baj lesz. Lehet, hogy nagy baj lesz. Úgy néz ki, hogy egy rakéta… na, hogy megtámadták az országot. Igen, igen, úgy néz ki, hogy… Mi együtt vagyunk Julcsiékkal. Kitaláljuk, hogy mi legyen, jó, és annyi, hogy most tedd rá a telefont a töltőre. És hangosítsd fel, anya, kérlek, hogy el tudjalak érni, ha… Oké? …Ügyes vagy. …Én is.

(Csend.)

JULCSI (sírós hangon) Most akkor meg fogunk halni?

BENI (odamegy Julcsihoz, átöleli) Nem fogunk meghalni.

JULCSI De meg fogunk halni.

BENI Nem. Nem fogunk, nem engedem.

JULCSI Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy mért támadnának meg minket?

BENI Nem az ukránok támadnak meg ilyenkor minket, kicsim, hanem az amerikaiak.

JULCSI De egy ukrán rakéta csapódott be.

BENI Honnan van pénzük a fegyverekre? Honnan? De minden fasza lesz. Ennyi volt.

JULCSI Igen?

BENI Persze. A legnagyobb hadserege Magyarországnak lesz az Európai Unióban. És (!) már most is nagyon vagányak vagyunk. Igen, és ha úgy van, én is bevonulok, baszd meg.

JULCSI Micsinálsz?

BENI Ja, persze. Mer’ mi? Marci is jönne, az fix.

MARCI Szerintem erről ne beszélgessünk.

(BENI Mert?)

JULCSI Nem kell sehova bevonulni, na.

BENI Nem kell, persze…

MARCI Én nem vonulnék be, engem vinnének.

BENI Mert?

MARCI Orvos vagyok, azért.

JULCSI Azokat viszik?

BÖBE Persze.

BENI Na, így is van, ez olyan, mint a szarás: ha menni kell, menni kell.

JULCSI Azért megnéznélek, hogy tényleg, így éles helyzetben, mit csinálnál.

BENI Hát mit?

JULCSI …hát nem tudom… ilyen Kalasnyikovval…

BÖBE Hátrahagyva a családodat.

BENI Kicsim, te mit gondolsz rólam? Hogy nem védeném meg a hazámat? Hogy titeket nem védenélek meg?

JULCSI De, de.

BENI Hogy a családomért nem mennék el a kibaszott háborúba?

JULCSI De, abszolút azt gondolom, hogy megvédenél. Csak nagyon könnyű így azt mondani, hogy „hát én kimennék”…

MARCI Még azt sem tudjuk pontosan, hogy mi történt.

JULCSI …miközben rohan feléd egy tank, vagy nem tudom.

BÖBE (Marcira reagál) Igen.

JULCSI Vagy egy robot.

BÖBE Mit akarsz megvédeni tulajdonképpen? A földet?

BENI A családomat. Téged, például.

BÖBE Engem nem kell megvédeni.

BENI Akkor a feleségemet.

JULCSI Jó, de erre vannak a hivatásos katonák. Csinálják azok.

MARCI De figyelj…

BENI Vannak, de aztán egy idő után elfogynak, baszd meg.

JULCSI Jó, de ez most olyan, mintha azt mondanád…

BÖBE Hagyjuk, hagyjuk ezt, légyszi!

MARCI …lehet, hogy erről nem beszélgetünk teoretikusan? Mert nem tudjuk… Azt tudjuk, hogy van valami agresszió, de még, hogy mi erre a reakció, vagy nem tudom, micsoda, azt még nem tudjuk. Lehet, hogy nem szaladunk előre? Hanem próbálunk…

(JULCSI Lehet.)

MARCI Mert azt írják, hogy az országot támadás érte, reagálni fogunk. Ez most még nem jelent semmit.

(BENI Persze hogy nem.)

MARCI Lehet, hogy diplomáciailag reagálunk, lehet, hogy szankciókkal…

BENI (ironikusan) Azok eddig is faszán működtek.

MARCI Lehet, hogy tankokkal…

BENI Te mit csinálnál?

MARCI Én nem akarok háborúzni.

BÖBE …nem nagyon lenne választása.

BENI Én ezt értem, Böbe. Én annyit kérdeztem, hogy…

MARCI …ha nem lennék orvos…?

BENI Igen, ha nem lennél.

MARCI …és ha háború lenne, akkor én mit csinálnék?

BENI Igen, ennyi.

JULCSI …Hogy akkor bemenne-e magától?

BENI Igen. Most gáz, hogy én ezt kérdezem?

JULCSI Nem, nem gáz.

BÖBE Én, ha sárga lennék és csilingelnék, akkor villamos lennék.

MARCI Így van, tessék, itt a válasz. (Böbére mutat)

BENI Hogy?

MARCI Minek föltenni ilyen kérdést?

BENI Tavaly karácsonykor az volt a nagy játék, hogy mi lenne a foglalkozásod, ha nem az lennél, ami. Ez kábé ugyanaz.

MARCI Nem, nem ugyanaz.

JULCSI Jó, jó, de az egy játék.

BENI Ez ugyanúgy játék, baszd meg, hogy megkérdezem, hogy…

MARCI Nem, mert feszültséget keltesz.

BENI Azzal, hogy megkérdezem, hogy te meghalnál-e az országodért?

BÖBE És abba belegondoltál, hogy a gyerekedet itt hagyod?

BENI Megvédem a gyerekemet!

MARCI És hogyha elhullasz? Ha lelőnek…

BÖBE Akkor neki kurva jó lesz, ha soha többé nem tudja megölelni az apját.

BENI Neked az a válaszod, hogy nem mennél, ha lenne egy gyereked?

MARCI Nincs gyerekem, és nincs választásom.

BENI De, ha… Baszd meg, jó veletek játszani.

BÖBE Ez nem játék!

JULCSI Csak kérdezi…

MARCI Hát most mondták, hogy támadás érte az országot.

BÖBE Dóri barátnőm, aki a 18 éves fiának rögtön orvosi papírt szerzett, amikor a határ mentén feszültebb lett a helyzet, hogy ha bármi van, akkor ne vigyék el.

BENI És szerinted ez jó?

BÖBE Hát, ha lenne egy 18 éves fiam, akkor én is ezt csinálnám.

MARCI Egy életed van, érted. Nem fehér és fekete minden.

BENI A csávó, a csecsen elnök, a 15 meg 17 éves gyerekeit beküldte harcolni…

MARCI Dehogy küldte, lefényképezte őket…

BENI Mondta a te propagandád.

MARCI De te odaadnád, baszd meg, a saját gyerekedet? (gesztikulál, mintha lökné a gyereket) Menjél, harcoljál, Pistike, adj egy puszit, és ha fejbe lőnek, gyere haza, befoltozom.

JULCSI Beni, nem hívod fel a szüleidet?

BENI Lehelnek hívják egyébként. De, felhívom mindjárt.

MARCI Lehet, most látjuk egymást utoljára, tessék, itt egy PlayStation, még nyomogasd egy kicsit, mielőtt meghalsz.

JULCSI Rájuk csörögnél?

BENI Rájuk, persze, megcsinálok mindent.

MARCI Várjuk már meg ezt a kormányinfót.

BENI Első alkalom, hogy várod a kormányinfót, tesó.

MARCI Az lehet, igen.

BENI Kicsim, kit hívjak föl? Elfelejtettem.

JULCSI Anyádat…

BENI Tiedet!

JULCSI …anyádat hívd fel, légy szíves, mert biztos ők is hallották, hogy mi a helyzet, és nem akarom, hogy bepánikoljanak, aztán a gyerek meg megijedjen.

BENI (közben Beni már telefonálni kezd) Cső! Mi a pálya?… Háború…

JULCSI A gyerekkel mi van?

BENI (továbbra is a telefonba) Hát ezt mondom… Ja, az ukránok… Kőkemény… Minden fasza?

JULCSI Beni, mondd, hogy megyünk. Jó?

BENI Mert?

JULCSI Menjünk…

BENI Hallottad, megvárjuk a kormányinfót! (telefonba) …Mindjárt megyünk… Mindjárt… Jó, majd visszahívlak. …Cső, cső. (leteszi a telefont) Böbe!

BÖBE Hm?

BENI Bocsánat, hogyha megsértettelek. Nem tudom, mivel, és…

BÖBE Nem, nem, nem. Én kérek elnézést…

BENI …ha úgy érzed, hogy…

BÖBE Nem, nem, nem, csak tényleg ez az emelt hang…

BENI (Marcira mutat) Ugyanúgy ordított. Ugyanúgy. És rá nem lett rászólva.

BÖBE Hát kénytelen…

BENI Csak hogy mindig én vagyok a fekete seggű a családban, azért, mert picit mást gondolok politikailag, mint ti.

JULCSI Ez mondjuk igaz.

BÖBE Jó, jó, igazad van, bocs. Bocs. Igazad van.

BENI (visszaül az asztalhoz) Igen, szerintem is. De jó, köszönöm. És bocsánatot kérek én is.

JULCSI De jó, hogy kibékültetek.

MARCI (a telefonját nézi) Már nem megyünk nyaralni, az biztos.

BÖBE Mi?

MARCI A cég részvényekben fizeti a bónuszt. És ez a helyzet most egy másfél milliós bukta.

BENI Másfél millió?

MARCI Négy és fél millió volt tavaly a bónuszom, annak a harmada elmegy most.

JULCSI Menjünk, Beni.

BÖBE Úgysem nyaralni akartunk most. Más programunk van.

BENI Egy sör. Azt megihatom, nem?

JULCSI Ti ennyiért szoktatok nyaralni menni?

MARCI Nem, ennyiért nem.

BÖBE Kábé a vége ennyi.

JULCSI Ez komoly.

MARCI Kezdődik a kormányinfó.

JULCSI Felhangosítod?

MARCI Aha.

(Csak egy zene indul el.)

BENI De rég ittam sört.

JULCSI Jólesik?

BENI Nagyon. Menjünk el együtt.

BÖBE Hova?

JULCSI Nyaralni?

BENI Ja. Van egy kurva jó hely: Bali. Drága a repjegy, de kibaszott olcsó kint lenni.

JULCSI Jó, csak valahogy ki is kéne jutni.

BENI (Megveregeti Marci vállát) Majd a mester segít nekünk. (nevet) Mi?

MARCI Ha kitör a háború, akkor megyünk Balira.

Elindul a kormányinfó.