- 11 évet kapott jogerősen az anyját baltával meggyilkoló, halállistát vezető fülöpjakabi fiú

ítélet;emberölés;balta;Szegedi Ítélőtábla;

2024-09-19 13:49:00 CEST

Jogerősen tizenegy, fiatalkorúak börtönében végrehajtandó szabadságvesztéssel sújtotta csütörtökön a Szegedi Ítélőtábla azt a fiút, aki Fülöpjakabon egy fejszével meggyilkolta édesanyját 2022 végén - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A táblabíróság előre kitervelten elkövetett emberölés és kifosztás bűntettében, valamint készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel való visszaélés vétségében mondta ki bűnösnek az elkövetéskor 14 esztendős fiatalt.

A fiú édesanyja 2022. augusztus 19-én a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Ormosbányáról a Bács-Kiskun vármegyei Fülöpjakabra költözött az élettársával, mert ott találtak munkát. Egy vele régóta bizalmas viszonyban lévő - és a vádlottat születése óta jól ismerő – barátját arra kérte, hogy a távolléte alatt gondoskodjon a fiáról.

Néhány hét múlva az asszony kérelmet adott be a járási hivatalhoz, hogy a fiút a barátja a családjába fogadhassa. Ezt a döntését a fiú nehezményezte, úgy érezte, hogy az édesanyja elhanyagolja őt. A gyerek egy iskolai verekedésben felmerült szerepe miatt szeptemberben a vele rendszeres kapcsolatban álló szociálpedagógusnak visszatérően ölési szándékáról számolt be, közölve, hogy „leszámol mindenkivel, aki bántotta”, de „ártatlan áldozatok” megölése is folyamatosan foglalkoztatta. Mások előtt is azt mondta, hogy „az ölés a küldetése”, rajzainak állandó témája a vér, a fájdalom, valamint a halál és az ölés volt. 2022 őszén készített egy „halállistát” is, amelyen első helyen az édesanyja állt.

Az asszony a családba fogadás iránti kérelmét végül 2022. november 8-án visszavonta, és fiát magához vette.

December 12-én reggel a fiú édesanyjával együtt indult el kerékpárral otthonról, azonban már ekkor elhatározta, hogy nem megy iskolába, hanem megöli a rövidesen hazatérő nőt. Miután a község központjában elváltak egymástól, a gyerek visszafordult. Hazatérve a kerékpárját nem a megszokott helyen támasztotta le, hanem az iskolatáskájával és a kabátjával együtt az épület mögé rejtette. Ezután magához vett egy fejszét, és azzal a szoba sarkában elbújva várta a mit sem sejtve hazatérő anyját.

Amikor a nő belépett a szobába, akkor váratlanul hátulról, lesből az anyjára támadt, először a fejsze élével, majd a tompa felével a nő fejére sújtott. Az asszony a földre zuhant, és a helyszínen életét vesztette. Ezt követően a fiú a holttestet az ágyba fektette és betakarta, majd magához vette a sértett pénzét, bankkártyáját és mobiltelefonját, majd az emberölés nyomait eltüntetve távozott a lakásból. A holtestet az áldozat élettársa találta meg. A fiút még aznap éjfél előtt a tetthelytől több mint 300 kilométerre, Sajókazán fogták el a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrök.

Az eljárás során a fiú– aki az ítélőtábla tárgyalásán nem vett részt - az emberölést elismerte, azt azonban tagadta, hogy előre eltervezte volna édesanyja megölését.

Döntésével a táblabíróság helybenhagyta az első fokon eljáró Kecskeméti Törvényszék ítéletének a vádlott büntetésére vonatkozó részét, azonban a bankkártya elvétele miatt készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel való visszaélés vétségében is bűnösnek mondta ki. Mezőlaki Erik tanácsvezető bíró az ítélet indoklása során kifejtette, a törvényszék helyesen járt el, amikor a büntetési tétel középmértékénél súlyosabb szabadságvesztést szabott ki az édesanyját orvul, neki a védekezésre esélyt sem adva meggyilkoló fiúnak.