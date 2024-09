- Elkerülhető a tűzesetek többsége, a balesetek többségét emberi figyelmetlenség okozza

lakástűz;

2024-09-20 18:32:00 CEST

„A szabadterületen keletkezett tüzek tavasszal és a nyári időszakban jellemzőek, amikor csapadékmentes és meleg az időjárás, az erdei avar és tűlevélréteg, illetve az itt felhalmozódott gallyak, ágak teljesen kiszáradnak és könnyen lángra kapnak" – tájékoztatta lapunkat Mukics Dániel, tűzoltó alezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának szóvivője. ,,A szabadtéri tüzek 96-98 százaléka emberi gondatlanságra, szándékosságra vezethetők vissza. A legtöbb ilyen eset július és szeptember között történik, az idei és a 2022-es nyár is hőséggel és csapadékmentesen telt. Nem véletlen, hogy a nyári hónapokban tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. Ez azt jelenti, hogy tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is.”

A lakástüzeknél is emberi gondatlanság a fő kiváltó ok. Ebben az esetben azonban a veszély is sokkal nagyobb, mint fél évszázaddal ezelőtt volt, mert napjainkban sokkal több gyúlékony anyag vesz körül minket, mint régebben.

„Amíg a bútorok régebben jellemzően fából, pamutból, gyapjúból és bőrből készültek, a mai modern használati tárgyak szintetikus anyagokat, műanyagokat, ragasztókat, szénhidrogén-származékokat tartalmaznak – avatott be a részletekbe a szóvivő. - Ezek nemcsak gyorsabban égnek, hanem az égés során mérgező gázok, gőzök is keletkeznek. A legtöbb lakástűz nyílt láng használatára, elektromos problémára, a fűtés hibáira, főzésre, vagy dohányzásra vezethető vissza. Nyílt lángot sose hagyjunk magára! Azokhoz a régebbi házakhoz, ahol még nem volt elektromos felújítás, tanácsos felülvizsgáltatni az elektromos hálózatot. A régi elektromos vezetékek és azok kötései nem annyi elektromos eszköz kiszolgálására és teljesítményigényre lettek megtervezve, mint amennyit manapság használunk. Ha túlterheljük a hálózatot, az folyamatosan melegszik, egészen addig, amíg a szigetelés meggyullad, a tűz pedig átterjed a környezetében lévő tárgyakra. Tűz keletkezhet abból is, ha a hosszabbítót úgy használjuk, hogy fel van tekerve. Használat közben mindig legyen kifektetve. A kifektetett hosszabbítóra ne tegyünk semmit, mert megtörhet, sérülhet a vezeték, ami szintén tűzhöz vezet. Az is tűzhöz vezethet, ha egy elosztóba több, nagy teljesítményű gépet dugunk. Több nagy teljesítményű gépet különálló konnektorba érdemes dugni.”

Mukics óva int a réz és alumínium vezetékek összekötésétől, mert előbb vagy utóbb ez is tüzet okoz. A két különböző fém kötése a levegő nedvességtartalma miatt folyamatosan oxidálódik, korrodálódik, emiatt lecsökken az érintkezési felületet és nő az átmeneti ellenállás. Lassan addig melegszik a kötés, amíg meg nem gyullad a szigetelés.

A hősugárzók, elektromos fűtőtestek akkor veszélyesek, ha a közvetlen közelükbe tesznek éghető anyagot. A fűtőtesteket tilos letakarni, a szakember intelme: ne ezeken szárítsuk a nedves ruhákat!

A mobiltelefont nem szabad az ágyon tölteni, hanem csak az asztalon, vagy a padlón, ahol szellőzik. Ha valaki a párnán, vagy a párna, esetleg a takaró alatt tölti a telefonját, akkor ezzel azt kockáztatja, hogy a készülék nem szellőzik, felforrósodik, és könnyen meggyújthatja a környezetét.

Ha sütőben meggyulladt az étel, akkor ki kell kapcsolni a sütőt, ablakot nyitni és megvárni, amíg megszűnik a lánggal égés. Egy konyharuhával óvatosan nyissuk ki a sütőt, vegyük ki a füstölgő ételt és tegyük ki az erkélyre, járólapra, ahol nem gyújthat meg semmit! Ha a tűzhelyen kigyulladt az olaj, vagy a fazékban az étel, csak tegyünk rá egy fedőt, és kapcsoljuk le a tűzhelyet!

A szakember kiemelte: a személyi sérüléssel, halálesettel végződő lakástüzek többségében nem a lángok, hanem a mérgező füst okozza a sérülést. A füstmérgezés elkerülése érdekében ajánlott beszerezni otthonra egy füstérzékelőt, amely a szoba közepén a plafonra szerelve a tűz keletkezésének legelején jelez, amikor még bőven van idő cselekedni.

Mukics hangsúlyozta: bármilyen tűz észlelése során a legfontosabb a gyors helyzetfelmérés. A tűz másodpercek alatt rohamosan terjedhet, így ha látunk esélyt a tűz sérülés nélküli eloltására, akkor azt azonnal kezdjük meg. Ha nincs erre lehetőség, akkor menekülés közben legyen az első dolgunk a tűzoltók értesítése a 112-es segélyhívószámon.