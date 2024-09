- Olaszország két tartományában a legmagasabb árvízvédelmi készültség lépett életbe

árvíz;Olaszország;árvízvédelmi készültség;

2024-09-19 16:44:00 CEST

Olaszországban Emilia-Romagna és Marche tartományban a legmagasabb, vörös színű árvízvédelmi készültség lépett életbe, országutakat és hidakat zártak le, valamint több vasúti járatot felfüggesztettek, miközben megkezdődött a lakosság biztonságba helyezése csütörtök hajnaltól.

A Ravennához közeli, 16 ezer lakosú Bagnocavallo térségében két ember eltűnt az áradások következtében - közölte Galeazzo Bignami, az infrastrukturális és közlekedési tárca miniszterhelyettese az árvízhelyzetről tartott sajtótájékoztatón.

A katasztrófavédelemért felelős Nello Musumeci kritikusnak nevezte az áradás mértékét a szintén Ravenna térségében található Cotignola, Lugo és Traversara településeken. Lugóban kiürítették a helyi kórház sürgősségi osztályát, és egy víz alá került házból a fegyveres erők helikopterével mentettek ki egy asszonyt a fiával. Faenzában a Marzeno folyó majdnem teljesen elöntötte a várost, és Anconában az Aspio kilépett a medréből. A készültséget egyelőre péntekig hosszabbították meg.

Az adatok szerint az utóbbi negyvennyolc óra alatt 350 milliméternyi csapadék esett. Az utolsó nagyobb árvízben, 2023 májusában, amikor egymás után két áradás követte egymást, összesen 450 milliméter volt a csapadék.

Emilia-Romagnában néhány óra alatt több mint ezer embert szállítottak el otthonából: több mint nyolcszázat Ravenna térségében, további kétszázat Bologna körzetében. Többen már a szerda éjszakát is ideiglenes szálláshelyeken töltötték, amelyeket a katasztrófavédelem jelölt ki számukra. Hajnalban elkezdődött az elszigetelt települések evakuálása, valamint a töltések melletti lakóépületekből is kiköltöztették az embereket. Ahol szükség van rá, helikopterrel szállítják el a helyieket. A tanítás szünetel, a két érintett tartományban nem működnek a vasútvonalak, víz alatt vannak az Adria-tenger partján haladó járat sínei is. A nagysebességű vonatok kerülőúton kötik össze az ország északi és déli részét.

A ravennai polgármester elrendelte, hogy a Lamone és Montone folyó mentén élők az épületek magasabb emeleteire húzódjanak, vagy a befogadásra kijelölt szálláshelyekre költözzenek át. Csütörtöktől zárva tartanak a piacok, temetők, sportlétesítmények, múzeumok, könyvtárak, nappali idősellátó és más szociális központok, lezárták a parkokat, és szünetelnek a kulturális események is. „Ne közelítsenek az árvíz sújtotta területhez, kerüljék a folyókat, patakokat, ne menjenek pince- vagy raktárhelységekbe” - szólította fel a lakosokat de Pascale. Azt kérte, csak az használja járművét, akinek erre feltétlen szüksége van. A térséget utoljára tavaly májusban sújtotta árvíz, amikor 45 ezer lakosnak kellett elhagynia otthonát.

Marche tartományban Ancona és Ascoli Piceno térségében öntötte el víz az utcákat és földeket, Bolognánál egymást követik a földcsuszamlások.

A korábban Közép-Európát sújtó heves viharok kedden érték el Olaszországot. A közép-olaszországi tartományokban napok óta heves esőzések követik egymást: víz alá került a vásártér Riminiben, és az üdülőhely tengerpartja is teljesen víz alá került. A fővárost, Rómát trópusi záporok árasztották el, a rossz idő elérte a délebbre fekvő Puglia régiót is, ahol egy tűzoltót sodort el járművével az ár. Molise tartományban, Campobassóban egy lakatlan épület dőlt össze az esőzésekben.

Nello Musumeci a sajtónak nyilatkozva hangoztatta, hogy az utóbbi tíz évben a különböző kormányok több mint 595 millió euróval támogatták Emilia-Romagnát működőképes árvízvédelem kialakítására, amely a mai napig nem valósult meg.