- Már több mint 150 helyen kellett kikapcsolnia az áramot az E.ON-nak

árvíz;MVM;E.ON;gázszolgáltatás;áramszolgáltatás;

2024-09-19 18:18:00 CEST

Az árvíz miatt, az elmúlt napok során, csütörtök reggelig, már több mint 150 helyen kellett kikapcsolnia az áramot az E.ON Hungáriának – közölte csütörtökön a Dunántúl, Budapest és Pest megye áramhálózatát üzemeltető, német hátterű csoport.

Ahol a magas vízállás indokolja, biztonsági okokból, az érintett hatóságokkal egyeztetve, az emberek életének és vagyonának megóvása érdekében, azonnal kikapcsolják a szolgáltatást. Az árvíz által veszélyeztetett települések szinte mindegyikén, így a többi között Kisorosziban, Nagymaroson, Szentendrén, Budakalászon és Budapest több kerületében is be kellett avatkozniuk. A cég együttműködik az árvízi védekezést irányító hatóságokkal és a helyi önkormányzatokkal is. Az érintett területeken, a krízishelyzet megszűnte után, a lehető leghamarabb újraindítják az áramellátást - írták.

Az MVM Démász Áramhálózati Kft., az áradás levonultáig, Bács-Kiskun megye előreláthatólag 11 Duna-parti településén, szüneteltetheti az áramszolgáltatást - közölte az MVM szerdán. A visszakapcsolás csak az árvíz levonultával, az esetleges hibák biztonságosan elhárítása után lehetséges. A vízszinttől függően, néhány helység árterében, az állami energiacsoport a gázszolgáltatást is szünetelteti. A Duna felső szakaszán az MVM Égáz-Dégáz, a fővárosban pedig az MVM Főgáz, leszereli árvíz által veszélyeztetett gázmérőit és nyomásszabályozóit. Az eddigi, győri, esztergomi és komáromi intézkedéseket, vízszinttől függően, Neszmélyen, Nyergesújfaluban és Baján, hasonlóak követhetik – jelezte az állami csoport.