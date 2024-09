- Lénárd András eladta a tulajdonrészét, kiszáll a Csíki Sörből

veszteség;cégügyek;Igazi Csíki Sör;

2024-09-20 19:16:00 CEST

Eladta a Csík Sörgyárat és a Csíki Csipszgyárat is magában foglaló cégcsoportban lévő ötvenszázalékos részesedését Lénárd András – írja a Székelyhon. Az üzletember megerősítette a lap értesülését.

„Meg tudom erősíteni a hírt, a napokban meg is történt a tranzakció, és a tulajdonostársam valóban kivásárolta az 50 százalékos részvénycsomagomat” – mondta a lapnak Lénárd András. „Ez tulajdonképpen a csíki csoport, amely több céget és több tevékenységet foglal magában. A leghangsúlyosabb természetesen a Csíki Sörgyár és a Csíki Csipszgyár, de ezen kívül vannak kisebb fesztiválszervező vagy az éttermeket működtető, valamint disztribúciós cégek is mind Magyarországon, mind Romániában” – tette hozzá arra a kérdésre, pontosan mit foglal magában az eladott érdekeltség. Arra a kérdésre, hogy mennyiért adta el mindezt, nem akart válaszolni, ennek ellenére a Székelyhon úgy tudja, hogy a kivásárlás körülbelül 50 milliós eurós cégértékelésen történt. Az üzletember azt is elmondta még, hogy a cég munkáját továbbra is segíteni fogja, de már nem tulajdonosi minőségében és az is kérdéses, hogy meddig.

A Magyar Hang tegnap írta meg a román cégadatbázis alapján, hogy a Csíki Sör rekordveszteséget hozott össze tavaly: a veszteség 10 582 411 lej lett, ami átszámítva 838 millió forint. Az árbevétel picit, de nem jelentősen nőtt 2022-höz képest (30,6 millió lejről 31,3 millióra) és az inflációt is beklakulálva ez sem jelent előrelépést, miközben a veszteség két és félszer nagyobb lett egy év alatt. Ami viszont a lap szerint igazán sokkoló, az a vállalkozás adósságállománya: a tavalyi összforgalom, vagyis 31,3 millió lej több mint háromszorosát teszi ki. A cég adósságállománya jelenleg 101 610 909 lej, ami átszámítva meghaladja a 8 milliárd forintot.

Lénárd András erre úgy reagált, hogy „Minden, ami az utóbbi időszakban a Csíki Sörrel kapcsolatos negatív információ megjelent, részinformáció, esetenként pedig ferdített információ. A kollégáim korábban publikussá tettek a cég forgalmáról és adózás előtti eredményeiről bizonyos adatokat: a vállalkozás növekvő pályán van”. Az nem világos, hogy ebben az esetben Lénárd miért menekül hanyatt-homlok a cégéből, mindenesete azt mondta, hogy az idei pénzügyi várakozásuk egy körülbelül 10 millió lejes, azaz kétmillió eurós adózás és amortizáció előtti eredmény.

Az üzletember elmondta még azt is, hogy jelentős változások a gyárak mindennapjaiban nem várhatók, az immár 100 százalékos új tulajdonos elkötelezett a fejlesztés és további működtetés iránt.