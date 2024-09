- Lehmann Csongor aranyérmet szerzett a triatlon-Európa-bajnokságon

Európa-bajnokság;aranyérem;triatlon;

2024-09-21 19:32:00 CEST

Lehmann Csongor nagyszerű versenyzéssel, erejét remekül beosztva aranyérmet nyert szombaton a triatlon-Európa-bajnokságon, a franciaországi Vichyben.

Az olimpiai versenytávon - melyen 1,5 kilométer úszás, 40 kilométer kerékpározás és 10 kilométer futás várt a versenyzőkre - négy magyar volt érdekelt a férfiak mezőnyében. Kiss Gergely hetedik, Dévay Zsombor 20., Dobi Gergő 26. lett.

Az első szakaszt követően a kerékpározásra egy ötfős csoport ment el, de a következő hetesben ott volt Lehmann és Kiss is. Ez a csoport csakhamar felzárkózott, majd további két triatlonos - az egyik Dévay volt - csatlakozott hozzájuk. A futás elejénél némileg szétzilálódott az élcsoport, Lehmann diktálta a tempót és Kiss is ott volt az első nyolcasban. Aztán érkeztek a lemaradók, de Dévay nem tudott visszazárkózni.

Az élen haladók fokozták a tempót, többen leszakadtak. Kiss sokáig bírta, de amikor már csak heten voltak, ő is lemaradt. Lehmann viszont nagyon is jól bírta a tempót, a végére a francia Yanis Seguinnel és a norvég Casper Stornesszal hárman maradtak, a hosszú hajrát nyitó magyar viszont két utolsó riválisát is leszakította.

Lipták Tamás, a hazai szövetség szakmai igazgatója korábban az MTI-nek elmondta, Lehmann-nak az éremszerzés lesz a célja, és elsősorban a legfényesebbet célozza meg. A 25 éves tiszaújvárosi sportoló az olimpián 11. lett úgy, hogy az úszás nem alakult jól a számára. Lehmann két éve negyedik volt a müncheni Eb-n, tavaly pedig hatodik a duatlonként megrendezett madridi kontinensviadalon.

A nők között nem volt magyar induló.