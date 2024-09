- Zaklatni kezdte egy nő az életét megmentő orvost, meztelenül várta a lépcsőfordulóban és a váróteremben is

orvos;Kecskemét;ügyészség;szexuális zaklatás;vádemelés;

2024-09-24 16:40:00 CEST

Egy kecskeméti nő kicsit túlzásba vitte a hálát, amit az életét megmentő kezelőorvos iránt érzett: szerelmével és szexuálisan is zaklatni kezdte a szakembert, aminek ügyészségi vádemelés lett a vége - derül ki a vádhatóság honlapján közzétett megjelent közleményből.

A nőn 2020 tavaszán hajtott végre életmentő műtétet az orvos. Ezt követően a kezelőorvosa is lett, a nő pedig felépülését követően rendszeresen keresni kezdte azért, hogy párkapcsolatba lépjen vele. Előbb telefonon és e-mailben, majd később személyesen is kezdeményezett, de nem járt sikerrel, az orvos következetesen elutasította a közeledést.

Ebbe a nő képtelen volt belenyugodni, egyre intenzívebb zaklatásba kezdett. Naponta megjelent a férfi munkahelyén, hetente kétszer pedig a belvárosi magánrendelésén is azért, hogy kifejezésre juttassa az érzéseit. Többször is előfordult, hogy a rendelő előtti lépcsőfeljárón vagy a váróteremben meztelenül várta az orvost, sőt, kifigyelte a mozgását és időről időre követni kezdte. Az is megesett, hogy amikor a férfi a rendelője előtt parkoló autójába beszállt, a nő megpróbált mellé bepattanni. Más alkalommal a gyalogosan közlekedő nő a sértett járművének közeledtével lelépett a zebrára, hogy így kényszerítse őt megállásra.

A nőre egy idő után az orvos távoltartást kért, de ez sem segített, úgyhogy letartóztatták. Szabadulása után azonban ismét rendszeresen keresni kezdte a férfit, például egy szív alakú lufival a kezében várta az autója mellett. A nőt ekkor másodszorra is letartóztatták, és ezúttal már az ügyészségi vádemelést sem úszta meg.

A Kecskeméti Járási Ügyészség a nőt zaklatás és szeméremsértés vétségével vádolja, ezért vele szemben fogházbüntetés kiszabását indítványozta. Bűnösségéről a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.