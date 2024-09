- Orbán Viktor: Nekem van egy jó tervem, holnap be fogom mutatni

Európai Unió;árvíz;árvízvédelem;Orbán Viktor;önkormányzatok;

2024-09-24 19:26:00 CEST

Fontos volt az árvíz elleni védekezésben, hogy a kormány és az önkormányzatok együtt tudtak működni - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a kormánypárti TV2-nek adott exkluzív interjújában

A kormányfő szerint – írta szemléjében a Telex – Magyarország sikeresen kivédte az árvizet, az apadáskor ugyan még keletkezhetnek gondok, de nem számítanak ilyesmire. Mint mondta, van egy vita arról, hogy építsenek-e keresztbe gátat a Dunán, ahogyan a környező országok, de ő ettől óvakodna. – A Duna szent folyó, nálunk megmaradt a természetes környezet, ellentétben a szomszédos országokban - érvelt.

Úgy folytatta, joggal mondjuk, hogy mi nemzetközi színtéren is kiemelkedően védekeztünk, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy van Magyarországnak helyzeti előnye. Kár nem sok keletkezett, mert a víz bent maradt a mederben - mondta, hozzátéve, a Lajtánál keletkezett némi mezőgazdasági kár, de a betakarításon már ott is túl voltak. A védekezés költségei ugyanakkor nagy tételt jelentenek, a rengeteg ember a gátakon, túlórák, emberi bérkiadások, és persze a körülbelül 5500 tonna homok, ami a zsákokba került. Könnyedén beszélünk róla, de nagy árvíz volt, ha nem lett volna olajozott az együttműködés, akkor baj is lehetett volna – értékelt a miniszterelnök.

Arra a kérdésre, van-e esély arra, hogy kapjunk támogatást az árvízi kiadásokra az Európai Uniótól, a miniszterelnök azt mondta, „Az ilyen célokra szánt pénz olyan bizonytalan, mint a kutya vacsorája. (...) Végezzük el a munkát, képesnek kell lennünk arra, hogy az EU vagy bárki más helyett meg tudjuk védeni Magyarországot” - fogalmazott.

Az interjúban szóba került a világgazdaság helyzete is, Orbán Viktor emlékeztetett, hogy ő a gazdasági semlegesség mellett van. – Nekem van egy jó tervem, ezt holnap be fogom mutatni a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen - ígérte. A miniszterelnök szerdán az NKE Európai versenyképesség, magyar gazdasági semlegesség címet viselő konferenciáján tart előadást.