- Mitől voltál boldog gyerek?

kiállítás;Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány;

2024-09-27 11:29:00 CEST

„Évek óta azon dolgozunk, hogy minden gyerek számára élmény legyen gyereknek lenni, és aztán úgy léphessen be a felnőtt korba, hogy nemcsak jó érzéssel gondol vissza ezekre az évekre, de figyel arra is, hogy a körülötte lévő gyerekek számára is szeretetteli és biztonságos legyen a világ. Ehhez nem kell elolvasni minden gyerekjogi cikket vagy kívülről ismerni a Gyermekjogi Egyezmény rendelkezéseit. Elég csak arra visszagondolni, nekünk mire volt szükségünk, mi esett jól vagy éppen mi hiányzott gyerekként. A művészeti projekttel ezeket az emlékeket szeretnénk megmozgatni”– mondta Gyurkó Szilvia, a Hintalovon Alapítvány gyermekjogi szakértője.

Az összeművészeti projekt keretében szerda este nyílt a Mindenki volt gyerek című kiállítás, ahol tíz fiatal művész erre az alkalomra készített alkotása láható és vásárolható meg. Etentuk Inemesit kurátor olyan alkotókat kért fel, akiknek munkásságában fontos szerepet kap a játék, a gyerekkori élmények feldolgozása, újraértelmezése. Simon Márton költő-slammer exkluzív verse, a Brazíliában született Ember Sári képzőművész alkotása, Varga Marietta fotográfus egyedi látásmódja, Fábián Erika különleges installációja, Tranker Kata, Vető Orsolya Lia, Herbert Anikó képzőművészek munkái, Merényi Dávid Kádár-kockája, a mesekönyv illusztrátorként is ismert Metzing Eszter gyerekkori gyöngyeivel díszített installációja, valamint Góg Angéla food designer exkluzív vacsorája mind a gyerekkor végtelennek tűnő szabadságélményét, konvencióktól mentes kreativitását idézik meg.

Szeder Kata a Hintalovon Alapítvány művészeti projektjének vezetője szerint olyan anyag jött létre, amihez mindannyian tudunk kapcsolódni. „Ezek a művek a gyerekkor végtelen szabadságélményéből, játékosságból építkeznek. Csupa olyan alkotás, amihez sokan tudunk kapcsolódni, felfedezni bennük saját emlékeinket. Simon Márton verse műtárgyként is működik, egy bekeretezett kézírás, a vers attól is egyedi, hogy nem jelent meg az új kötetében. És van olyan alkotás, ami már el is kelt. A gyerekkor meghatározza teljes felnőttkori létezésünket, megéléseinket, gesztusainkat, reakcióinkat. A gyerekkori élmények újbóli megfogalmazását tűzte ki célul ez a programsorozat és azt, hogy a játékos önfeledtséget, a jelenben maradást minél tovább megőrizzük felnőttként is” – magyarázza Szeder Kata.

Az alapítvány sokféleképpen beszél a gyerekjogokról, egyeseknek ez lehet elidegenítő, „valami jogi dolog”, de hogy mennyire nem az, azt bizonyítja ez az összeművészeti projekt is. Amelynek keretében interjúsorozat is készült a művészekkel, illetve Góg Angéla food designer jövő szerdán, október 2-án összeköti az ízeket és a gyerekkori emlékeket egy öt fogásos menü keretében. A különleges vacsorán a klasszikus gyerekkori ízek újragondolt formában kerülnek a tányérra, Angéla pedig mesél róluk. Ezen kívül október 9-én egy felolvasó színházi esemény is lesz, Ölelésben elaludni címmel, a Füge produkcióval közösen. Október 19-én pedig egy rendhagyó jógaóra keretében a gyerekként magától értetődő jelenben levést erősíthetjük magunkban.