- Zaporizzsját és Kijevet is orosz támadás érte, Ukrajna oroszországi fegyverraktár ellen indított drónokat

atomerőmű;Ukrajna;Kijev;dróntámadás;Zaporizzsja;orosz támadás;

2024-09-30 08:47:00 CEST

Oroszország tucatnyi, irányított bombával támadta az ukrajnai Zaporizzsja városát, legalább 16 embert megsebesült, köztük gyermekek is – írja a The Guardian. Ukrán tisztviselők közlése szerint a még vasárnap történt légitámadás vasutakat, infrastruktúrát, valamint lakó- és kereskedelmi épületeket ért. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti Facebook-bejegyzésében – akkor még 14 sérültről írt – kiemelte, hogy az oroszok lakossági, infrastrukturális létesítményeket támadtak máshol is így Harkiv, Donyeck és Szumi régióiban is.

Eközben a 2022 márciusa óta orosz kézben lévő Zaporizzsja Atomerőmű vezetése közölte, hogy az ukrán erők újabb támadást indítottak egy közeli villamos alállomás ellen, megsemmisítve egy transzformátort. Az orosz vezetés szerint a nukleáris létesítményt az ukránok akarják destabilizálni, korábban azonban Andrij Szibiha, az új ukrán külügyminiszter azzal vádolta Oroszországot, hogy még a tél előtt csapásokat tervezett az ukrán nukleáris létesítményekre.

A történtek után az ukrán hadsereg közlése szerint hétfő hajnalban „drónhullámot” indított a főváros, Kijev ellen. Szerhij Popko, a kijevi katonai adminisztráció vezetője szerint az összes drónt megsemmisítették, semlegesítették, személyi sérülésről, károkról nem érkezett jelentés. Ugyanakkor ukrán illetékesek arról is tájékoztatást adtak, hogy vasárnap több mint 100 drónnal egy Oroszország területén, az ukrajnai határtól több száz kilométerre lévő fegyverraktárat vettek célba, ahova értesüléseik szerint előző nap iráni fegyverszállítmány érkezett. Az orosz hadvezetés 67, Volgográd régió felé irányított ukrán drón megsemmisítéséről számolt be.