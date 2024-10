- A birodalmi logika

Oroszország;Orbán Viktor;Szergej Lavrov;Orbán Balázs;

2024-10-03 06:00:00 CEST

Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia „öngyilkos kalandba” hajszolja Európát, hiszen nem lehet háborút nyerni egy atomhatalommal szemben – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az ENSZ közgyűlésén. Lavrov szerint Washington és London most ugyanazt teszi Oroszországgal szemben, mint 1945-ben, amikor létrehozták az Operation Unthinkable terveit, amely potenciális háborút vázolt fel a Szovjetunióval a náci Németország veresége után. A külügyminiszter szerint most ugyanaz a terv, csak Washington és London nem rejti véka alá szándékait, már el is kezdték felhasználni az „illegitim neonáci rezsimet Kijevben” Oroszország legyőzésére. Szerinte ez nem a terv egésze, Európát is mos készítik fel egy „öngyilkos kalandra. Teljesen értelmetlen és veszélyes dolog győzelemig harcolni egy atomhatalommal, ami Oroszország. Nem kevésbé értelmetlen arra buzdítani Kijevet, hogy ne tárgyaljanak, hanem erőltessék inkább a saját, őrületes békeformulájukat”– mondta Lavrov. Oroszország rendszeresen vádolja az Egyesült Államokat azzal, hogy ők provokálták ki Ukrajna invázióját, holott Vlagyimir Putyin orosz elnök adta ki a támadási parancsot 2022. februárjában.

Nem nehéz megtalálni az önfeladás logikáját e néhány soros idézetben és Orbán Balázs szavaiban, amelyekkel a Karmelita politikai igazgatója indokolta az ukrajnai háborúról alkotott véleményét, miszerint „Pont '56-ból kiindulva mi valószínűleg nem csináltuk volna azt, amit Zelenszkij elnök csinált két és fél évvel ezelőtt, mert felelőtlenség, mert látszik, hogy belevitte egy háborús védekezésbe az országát, ennyi ember halt meg, ennyi területet vesztett. Ha minket megkérdeztek volna, akkor mi nem tanácsoltuk volna, azért, mert '56-ban az lett, ami lett. Mert megtanultuk, hogy itt óvatosnak kell lenni, és óvatosan kell bánni a nagyon értékes magyar életekkel. Azokat nem lehet csak úgy odadobni mások elé.”

Eltekintve az olyan mellőzhetetlen „apróságoktól”, hogy mennyiben „illegitim neonáci rezsim” van ma hatalmon Kijevben”, s hogy miért is az „orosz demokrácia” dolga, hogy Ukrajnában „rendet” tegyen, a lényeg mégiscsak az, hogy „teljesen értelmetlen és veszélyes dolog győzelemig harcolni egy atomhatalommal, ami Oroszország”, ez ugyanis öngyilkos küldetés. Bárhogy csűrjék, csavarják, ez az önfeladás birodalmi logikáját követő döntés, amiből csak az a politika következhet, amit Orbán Balázs és Orbán Viktor kormányfő is képvisel: a meghajlás az erősebb hatalom – az atomfenyegetés – előtt. Ez volna az „öngyilkos küldetés” , amibe a haldokló Nyugat belehajszolja Ukrajnát. És ellentmondásaiba belehajszolja a mi nagyravágyó, „békevágyó” kormányfőnket is, aki – külügyminiszterével együtt – ott egyensúlyoz az orosz birodalom s az általa Putyinnal egyetértésben eltemetett Nyugat között tehetetlenül. Mert bármekkora a hatalma az országhatárokat ő sem tudja átrajzolni.

Akárhogy színezzék is, az orosz fenyegetettség közép-európai realitás. Ami ellen küzdeni kell, amíg Kelet és Nyugat között nem lesz átfogó megegyezésen alapuló béke. Birodalmi alapon ez még hazaárulással sem megy.