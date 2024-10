- Beiktatták Mexikó első női elnökét, Claudia Sheinbaum áttörte az üvegplafont, nem is egyet

Mexikó;elnöki beiktatás;drogkartellek;Mexikóváros;Andres Manuel Lopez Obrador;Claudia Sheinbaum;

2024-10-01 14:59:00 CEST

López Obradornak részben sikerült megvalósítania programját, valamivel „igazságosabb” országot hagy utódára. Az immár volt elnök egy sor szociális programot indított útjára, jelentősen emelte a nyugdíjakat és a minimálbért, utóbbi manapság napi 11 euró körüli összegnek felel meg. Népszerűségét is jóléti intézkedéseinek köszönheti, ha az alkotmány lehetővé tett volna számára még egy mandátumot, biztosan megválasztották volna, hiszen 80 százalék támogatta politikáját.

Sheinbaum azonban nehéz elnökségre számíthat, s nem is azért, mert nem könnyű a népszerű előd örökébe lépni. Az országban 115 ezer embert tartanak eltűntként nyilván, López Obrador hatéves elnöksége alatt duplájára emelkedett az eltűntek száma. A szervezett bűnözés egyre jobban összefonódik a politikával számos szövetségi államban. Az ország pénzügyi helyzete sem rózsás: a költségvetési hiány a bruttó hazai termék 6 százalékát teszi ki. S ez csak néhány példa a Mexikót sújtó problémákra.

Sheinbaum számára kihívást jelent az is, hogy a hadsereg is mind nagyobb befolyásra tesz szert a társadalomban. A katonákat egyre többször vetik be a civil életben, például a repülőtér-építésben vagy a Maya Train infrastrukturális projektben. López Obrador tovább erősítette a hadsereget, és most az eddig civilnek számító Nemzeti Gárdát is a védelmi minisztérium alá kívánják helyezni.

A hadsereg megerősítése egyfelől érthető, hiszen a kormányzat megpróbálta visszaszorítani a rettegett drogkartellek befolyását, a katonaság tagjainak megjelenése Mexikó utcáin és falvaiban azonban az amúgy is jelentős mértékű korrupció elburjánzását is tovább segítette. Szakértők ugyanis rámutatnak, hogy a fegyveres erőkön belüli korrupció szélesebb körűvé vált.

Egyelőre nem világos, hogy Sheinbaum miként próbál javítani a közbiztonságon, s ez az, ami honfitársait némiképp aggasztja. Az új elnök eddig visszafogottan nyilatkozott arról, hogyan kívánja kezelni például a Sinaloában elharapódzó erőszakot. A mexikói államban véres harc dúl a Sinaloa-kartell vezetéséért, az összecsapásokban eddig több mint százan vesztették életüket és több százan tűntek el. A szövetségi fővárosban, Culiacánban a tanítást is fel kellett függeszteni.

A klímaváltozás, az egyre pusztítóbb hurrikánok is komoly kihívást jelentenek Sheinbaumnak, aki a fizika doktoraként tisztában van azzal, mekkora veszélyről van szó. Ennek is köszönhető, hogy határozottabb fellépést követel elődjénél az éghajlatvédelem terén. López Obrador előnyben részesítette a drámaian eladósodott állami olajvállalatot, a Pemexet és akadályokat gördített a megújuló energiákba befektetni kívánó magánvállalkozások, különösen a külföldiek útjába. Sheinbaum ugyan nem kívánja gyengíteni a Pemexet, de az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését célzó energiaátalakítási programban is gondolkodik.

Az új elnök kulcsszava a folytonosság. Többször is kiemelte, López Obrador politikáját fogja folytatni, aki végig támogatta őt az elnökségig vezető úton.