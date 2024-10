- Tízezer pedagógust már levizsgáztatott a Belügyminisztérium, 27-en megbuktak az Orbán-kormány Nemzeti alaptantervéből

oktatás;Magyarország;tanárok;vizsga;bukás;Belügyminisztérium;Nemzeti Alaptanterv;

2024-10-02 05:55:00 CEST

Mintegy tízezer pedagógus vizsgázott le eddig a belügyminiszter által kötelezően előírt továbbképzés során, hogy a kormány várakozásainak eleget téve „megújítsák” ismereteiket a Nemzeti alaptantervvel (NAT) vagy az Óvodai nevelés országos alapprogramjával kapcsolatban - értesült a Népszava. Vannak, akik nem mentek át a vizsgán, ezért meg kell ismételniük, erre még további két lehetőségük van.

Érdeklődésünkre a Belügyminisztérium (BM) közölte: kedd délutánig mintegy 51 ezer pedagógust értesítettek a képzés elvégzéséről, közülük mintegy 21 ezren regisztráltak is. A képzéshez tartozó vizsgát a regisztráltak közel fele teljesítette, ismételni összesen 27 főnek kell. Hozzátették: a képzés és a vizsga lehetősége nem minden pedagógus számára egyszerre válik elérhetővé, hanem időről-időre újabb pedagógusok kapnak hozzáférést.

Megírtuk: a 10 órás távoktatási képzések szeptember első felében indultak, elsőként az óvodapedagógusok számára nyílt meg az online felület, amit a Nemzeti Közszolgálati Egyetem biztosít. A pedagógusoknak tananyag-csomagokat kell letölteniük munkakörüknek, az oktatott tárgyaknak megfelelően, amit maguknak kell feldolgozniuk,

utána egy 20 kérdésből álló online tesztet kell kitölteniük. A sikeres teljesítéshez legalább 15 kérdésre kell jól válaszolni.

A cél az, hogy a pedagógusok felfrissítsék tudásukat a NAT-ról vagy az óvodai országos alapprogramról. A képzés elvégzését az ugyancsak idén induló teljesítményértékelés során is figyelembe veszik.

A BM közölte azt is, egyelőre az óvodapedagógusoktól érkeztek visszajelzések, a szaktárca szerint pozitívan értékelték a tananyag szerkezetét, tartalmát. - Arról olvashattunk, hogy valójában annak is hasznos volt átismételni, aki több évtizede dolgozik óvodapedagógusként. Az előzetes szakszervezeti híresztelésekkel ellentétben nem volt szükség arra, hogy külön készüljenek, csupán követniük kellett a tartalmakat, így könnyen teljesíthetővé vált a vizsga is – írták.

A Pedagógusok Szakszervezetének ügyvivője másként látja. Nagy Erzsébet lapunknak azt mondta, a hozzájuk érkezett visszajelzések alapján sokan megalázónak tartják a számonkérést és úgy gondolják, hogy nem vizsgázni kellene a NAT-ból, hanem vitákat kellene tartani róla, különösen, hogy jövőre esedékes a NAT felülvizsgálata. Nagy Erzsébet szerint azt sem lehet tudni, mennyi pont jár a képzés elvégzéséért a teljesítményértékelés során, ahogy azt sem, egyáltalán mennyi fizetésemelés jár azoknak, akik 80 százalék fölött teljesítenek.

A PDSZ ügyvivője úgy véli,

a vizsgán feltett kérdések is sokszor szakmaiatlanok vagy egyszerűen primitívek.

4gy, a szakszervezethez eljutott kérdéssorban szerepel például egy olyan kérdés, hogy mi a célja a korszerű idegennyelv-tanításnak? Itt két, előre megírt válasz közül lehet választani, az egyik a „szavak tanulása”, a másik a tanuló „nyelvi cselekvőképességének fejlesztése”. - De van olyan kérdés is, hogy kinek a zenepedagógiai elveire épül az énektanítás? Erre még általános iskolások is tudják a választ, főleg úgy, hogy a kérdést feleletválasztó formában tették fel - fogalmazott Nagy Erzsébet.

A pedagógusok kötelező képzését és számonkérését a nevelés-oktatás tartalmi szabályozóival összefüggésben nemcsak a szakszervezetek, hanem a kormány által létrehozott Nemzeti Pedagógus Kar is kritizálta. Szerintük mindez lényegében felesleges, hiszen a tanárok munkavégzése ebből a szempontból is szabályos és ellenőrzött. A képzést és a vizsgákat legkésőbb 2025. január 31-éig kell teljesítenie minden pedagógusnak.