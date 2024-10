Kövér László;Karsai Dániel;

2024-10-03 06:00:00 CEST

Állásinterjún kérdezték: milyen állat lennék. Nem nagyon tudtam ezzel mit kezdeni, de hétfőn megvilágosodtam – ha nem is magammal kapcsolatban. Amikor Kövér László házelnök a parlamentben halálpártinak titulálta Karsai Dánielt, a tiszteletére kért egyperces néma felállást pedig ízléstelen propagandának, rájöttem: ha a Fidesz madár lenne, papagájként röpködne. A papagájok kiváló hangutánzók, megjegyeznek szavakat, rövid mondatokat, amiket aztán előszeretettel ismételgetnek. Unásig, ha kell, ha nem. És valami különös vonzalmat éreznek az r betű iránt, imádják ezt ropogtatni.

Gyurrrcsány, migrrráncsok, genderrr, háborrrú – harsogják a Fidesz-papagájok évek óta. Unásig, ha kell, ha nem. Kövér bajban volt, mert az eutanázia szóban egyetlen r betű sincs, kellett hát találnia másikat, amit ropogtathat. A saját ötlete volt, vagy a Főni bomlott elméjéből pattant ki a halálpárti szó, nem tudom, mindenesetre ez tökéletes példázata annak, hogyan működik a Fidesz-propaganda: ha valaki vagy valami nem tetszik nekik, ráhúznak egy hazug állítást, majd darálják, ismételgetik. Unásig.

Kövér László nem találkozott Karsai Dániellel. Fogalma sincs, milyen ember volt, mit érzett, mit gondolt. Nem is érdekelte, a tények csak összezavarták volna a papagájkodásban.

Dani élni akart. Amikor találkoztunk, mindig megkérdeztem: ha lenne rá lehetőség, élne az eutanáziával? Minden egyes alkalommal határozottan kijelentette: NEM! Amikor tavasszal elhívott, mert azt gondolta, az lesz az utolsó interjú, amit tud adni, azt is megkérdeztem: ha visszamehetne oda, amikor már tudta, hogy gyógyíthatatlan beteg, de fizikailag még olyan állapotban volt, hogy önkezével véget vethetett volna az életének, megtenné-e, hiszen most már tudja, mi várt rá? Erre is határozottan válaszolta: NEM!

Szóval Kövér nyugodtan röpködjön tovább, ropogtatva r betűs hazugságait.