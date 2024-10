- Direkt36: 3,5 milliárd forintos luxusvillát bérelt Dubajban Matolcsy Ádám

Ingatlan;Matolcsy György;Magyar Nemzeti Bank;Dubaj;luxusvilla;Matolcsy Ádám;Direkt36;

2024-10-03 08:10:00 CEST

Matolcsy Ádám, a jegybankelnök fia 2023 júniusában, a magyarországi rekordinfláció elleni harc közepén egyéves bérleti szerződést kötött egy 3,5 milliárd forint értékű luxusvillára Dubajban - tudta meg a Direkt36 egy hivatalos dubaji dokumentumból.

Az oknyomozó portál a Telexen megjelent cikkében azt írja: az 5 szobás, kétszintes luxusvilla Dubaj pálmafa alakú szigetének egyik ágán épült. Az Egyesült Arab Emirátusok egyik ismert ingatlan-oldala szerint a szigetnek ezen a részén az ilyen villák mindegyikéhez tartozik legalább 8 fürdőszoba, medence és saját tengerpart-szakasz is.

Nem ez az első olyan eset, hogy az MNB-elnök fia összefüggésbe kerül dubaji ingatlanokkal. A lap májusban egy nemzetközi tényfeltáró projekt keretében derítette ki, hogy a Matolcsy Ádám köréhez köthető Future Holding nevű cég több értékes ingatlant is vásárolt Dubajban. A jegybankelnök fia a mostani villát is ettől a cégtől bérelte, a Direkt36 birtokába került hivatalos, bérleti jogviszonyt igazoló dokumentum szerint 2024 júniusáig

Az ingatlan bérleti díja a megszerzett iratok szerint egy évre 56 millió forintnak megfelelő dirham volt.

Azt nem tudni, hogy Matolcsy Ádám jelenleg is bérli-e az ingatlant, amely az űrből is látszó mesterséges szigeten, a Palm Jumeirahon fekszik, ahogy az sem, hogy az most pontosan kinek a tulajdonában van. A lap érdeklődésére mindössze annyit közölt, hogy 2021-ben elköltözött Magyarországról: „Az életemet főként külföldi érdekeltségeimből és megbízásaimból fedezem, aminek nincsen köze se magyar se külföldi államnak”.

Az MNB kommunikációs osztálya csak annyit válaszolt a portálnak, hogy a jegybankelnök a felnőtt fiának üzleti ügyeivel nem foglalkozik. A lap szerint a villabérlés mindenesetre újabb bizonyíték arra, mekkora luxusban él Matolcsy Ádám, aki üzleti sikereit jelentős részben az édesapja által irányított MNB-nek köszönheti.