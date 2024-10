- Telex: Egy kiszivárgott hangfelvétel szerint vízumügyekben lobbizhatott Orbán Viktor öccse

hangfelvétel;vízum;Héjj Dávid;Orbán Áron;

2024-10-04 13:41:00 CEST

Orbán Viktor öccse, Orbán Áron és a Miniszterelnöki Kabinetirodán dolgozó Héjj Dávid beszélgetése hallható azon a hangfelvételen, amelyet szeptember 27-én tett közzé a Kuruc.info nevű szélsőjobboldali portál – írja több forrásból származó információi alapján a Telex.

A felvételen Orbán Áron azzal indokolja a látogatását, hogy „Viktor” küldte Héjj Dávidhoz, aki következetesen „főnökként” hivatkozik a miniszterelnökre. Orbán Áron hallhatóan zokon veszi, hogy noha korábban már járt Héjj Dávidnál, utóbbi szerinte ezt a testvérénél letagadta.

Ugyan az ügy igencsak zavaros, a beszélgetés tartalma nem teljesen koherens, és a Héjj Dávid által mondottak közül sok mindent nem lehet érthetően hallani, a Telex szerint az elhangzottak alapján nagyjából össze lehet rakni, mi is Orbán Áron panaszának a lényege. A cikk alapján

meggyőződése, hogy egy általa ellenlábasnak nevezett üzletasszony, Balogh Radosztina el akarja lehetetleníteni.

Mindezt Orbán Viktor öccse arra alapozza, hogy állítása szerint a nő megfenyegette őt, Azért gondolja így, mert szavai szerint a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz tartozó konzulok „blokkolják” a C típusú vízumkérelmeit, amelyek rövidebb idejű, legfeljebb 90 napos tartózkodásra jogosítják tulajdonosaikat a schengeni térségben. Márpedig Orbán Áron meggyőződése, hogy Balogh Radosztina irányítja a vízumokat intéző konzulokat, sőt az egész külügyminisztériumot is – legalábbis ezt fejtegeti Héjj Dávidnak. – Van még egy konzul, aki viszont most már mellénk állt és nem blokkol – jegyzi meg egy ponton Orbán Áron, némileg ellentmondva saját magának.

Erre reagálva Héjj Dávid arról kezd el beszélni, hogy Balogh Radosztina nevét először Orbán Árontól hallotta, korábban azt sem tudta, kicsoda ő. Majd azt mondta Orbán Viktor öccsének, hogy a C vízumokat leállították a kampányban. (Héjj Dávid feltehetőleg az önkormányzati és EP-választás kampányára utalt, mivel a felvétel a szivárogtatók szerint 2024 májusában, tehát a kampány hajrájában készült.)

Orbán Áron kifogásolta, hogy olyan vietnámiaknak dobták vissza a kérelmeiket, akiknek a kinti cég előzőleg már jóváhagyta azt. Orbán Áron meg is nevezte ezt a külső vietnámi céget: a TLS-t. A Telex megjegyzi, valóban létezik a TLS nevű cég, teljes nevén TLScontact. Ez a cég egyike a világ nagy vízumszolgáltató cégeinek. Bár Vietnámban is működik, nem vietnámi, hanem nemzetközi vállalat. Az is igaz, hogy a hangfelvétel készültekor még a TLScontact intézte Vietnámban is a magyar vízumokat, csakhogy éppen most van váltás: október 7-től már egy másik globális vízumszolgáltató, a VFS Global lesz a magyar külügy partnere ebben. Orbán Áron tehát arra a következtetésre jutott, hogy mivel szerinte Balogh Radosztina fenyegette meg, ezért biztosan ő áll a vízumkérelmek blokkolása mögött.

Héjj Dávid a felvételen arról is beszél, hogy

a D vízumoknál bevezettek egy új rendszert, „ott volt egy leállás”, és „bizonyos cégeket hamarabb oldottak fel a leállásból”, bizonyos cégeket, „inkluzíve téged”, később.

Héjj azt is mondja, hogy viszont a C vízumok kiadását leállították, Orbán Viktorral pedig azt beszélte meg (és ezt Szijjártó Péterrel is megbeszéli majd), hogy a C típusú vízumok a választások után elindulnak majd.

A Telex szerint a Héjj Dáviddal folytatott beszélgetésből egyértelműen kiderül, hogy Orbán Áron olyan ügyletekben érdekelt, amelyeknél fontos, hogy harmadik országból érkező állampolgárok C vízumhoz jussanak, ám ezt a tevékenységét a külügy szerinte blokkolja.

Az is kiderül a párbeszédből, hogy nem egyszeri esetről van szó, hanem valamiről, ami folyamatos, de legalábbis egynél jóval több vízumra vonatkozik. És Orbán Áron cégről tesz említést, ami az ő cége. Ugyanezt mondja Héjj Dávid is, amikor bizonyos cégekről beszél, hozzátéve, hogy „inkluzíve téged” – azaz beleértve Orbán Áronék cégét. Utóbbi azért lényeges, mert a nyilvánosan elérhető cégregiszter szerint a miniszterelnök testvére sem nem tulajdonos, sem nem vezető tisztségviselő olyan cégben, amely abban lenne érdekelt, hogy vietnámi állampolgároknak magyarországi vagy schengeni vízumot szerezzen, esetleg harmadik országbeli állampolgárok munkaerő-közvetítésére legyen jogosult. Ettől persze még bárki legálisan hívhat meg harmadik országbeli állampolgárokat Magyarországra látogatás céljából, ebben semmilyen törvénytelen nincsen. De – jegyzi meg a Telex – nyilván nem mindegy, hogy milyen számban érkeznek olyan kérelmek egy konzulátusra, amely egy adott személyhez vagy céghez, esetleg egy jól behatárolható körhöz köthetőek – főleg akkor, ha csak látogatásról van szó papíron.

Mellékszál, de a hangfelvétel tanúsága szerint Orbán Viktor öccse elég valószínűtlen elmélet fejtegetésébe is bocsátkozott arról, hogy Rogán Antal kabinetminiszter irányítása alatt álló titkosszolgálat Magyar Péternek, a Tisza Párt NER-rel szakító elnökének szivárogtat ki titkos anyagokat. Magát a kabinetminisztert sejti Novák Katalin februári lemondatása mögött is, szerinte pedig a tíz éve hivatalban lévő Szijjártó Péter lesz a következő, akit megbuktatnak. Az egész annyira szürreális, hogy Héjj Dávid hangot is az értetlenségének, főleg, hogy a miniszterelnök öccse szerint a kis összeesküvésben Magyar Levente, a külügy parlamenti államtitkára is benne van.

A Telex megkereste Orbán Áront, Héjj Dávidot, Orbán Viktort, a külügyet és Balogh Radosztinát, de egyelőre csak utóbbitól kapott választ. Ő azt állította, semmi nem igaz abból, ami a hangfelvételen vele kapcsolatban elhangzik.