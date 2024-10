- Donald Trump visszatért politikai gyűlést tartani a júliusi merénylet helyszínén

merénylet;beszéd;Donald Trump;amerikai elnökválasztás;

2024-10-06 08:27:00 CEST

Az ellene elkövetett merénylet halálos áldozatáról is megemlékezett Donald Trump republikánus elnökjelölt szombaton Butler városában, ahova csaknem három hónappal a merényletkísérletet követően tért vissza megtartani választási gyűlését. A Pennsylvania állam nyugati részén fekvő kisvárosban a becslések szerint több mint 50 ezer támogatója gyűlt össze.

A választási kampányesemény a Tiszteletadás az amerikai szellemnek címet viselte, és napra pontosan egy hónappal az elnökválasztás előtt, valamint 12 héttel azt követően tartották, hogy ugyanazon a helyen a 20 éves Thomas Matthew Crooks egy közeli épület tetejéről rálőtt a volt elnökre.

A július 13-i merénylet időpontjában, amerikai keleti pari idő szerint 18 óra 11 perckor megemlékeztek az erőszakos cselekmény halálos áldozatáról, Corey Comperatore-ról, akinek családtagjai is ott voltak a választási gyűlésen.

Donald Trump kifejtette az illegális bevándorlás megszüntetésére vonatkozó célkitűzéseit, az Egyesült Államok nemzetközi tekintélyének helyreállítására vonatkozó elképzelését, valamint az infláció csökkentésének szándékát, és a belföldi energiaforrások fokozottabb kitermelését ígérte az árak mérséklése érdekében.

Az elnökjelölt beszéde előtt felszólalt JD Vance alelnökjelölt, Eric Trump, Donald Trump fia, valamint Elon Musk milliárdos üzletember is. Utóbbi szavazásra buzdított minden résztvevőt, a közelgő választásokról pedig azt mondta, hogy nem egy mindennapos választás lesz, ami véleménye szerint a szólásszabadság megóvásáról is szól. A vállalkozó idén az év első felében biztosította támogatásáról Donald Trump elnökjelöltségét, de most szólalt meg első alkalommal kampányeseményen.

A szabadtéri politikai eseményt fokozott biztonsági intézkedések kísérték drónok, helikopterek és a Secret Service mesterlövészeinek bevonásával. A volt elnök és elnökjelölt biztonságáért felelős Secret Service ügynökeit, az állami és városi rendőrség erői segítették nagy létszámban, autós, motoros és lovas járőrök is szolgálatban voltak.

A kiemelt készenlétet részben az indokolta, hogy július 13-án a Secret Service által is elismert hiányosságok voltak a gyűlés biztosításában, aminek nyomán nem tudták megakadályozni a lövések eldördülését. Akkor a halálos áldozaton kívül ketten súlyos sebesülést szenvedtek, Donald Trump a fülén sebesült meg könnyebben. Ezután megerősítették Donald Trump védelmét, akit szeptember 15-én Floridában is megpróbált lelőni egy fegyveres.

Pennsylvania állam a november 5-i elnökválasztás végeredménye szempontjából is meghatározó lehet, ahol rendkívül szoros eredményt várnak a szakemberek. A közvéleménykutatások fej-fej melletti verseny mutatnak Donald Trump republikánus és Kamala Harris demokrata elnökjelölt között.