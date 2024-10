- Szlovéniában körözték a boszniai szerb fegyveres rablót, a TEK fogta el egy jászsági tanyán

Szlovénia;rabló;elfogás;Bosznia-Hercegovina;TEK;

2024-10-08 12:45:00 CEST

A Terrorelhárítási Központ (TEK) műveleti egysége múlt csütörtökön, október 3-án fogta el egy Jászberény melletti tanyán azt a 43 éves férfit, akit Szlovéniában fegyveres rablás miatt köröztek – írja a police.hu. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) célkörözési osztálya derítette fel – ahogy írták – a „szerb-bosnyák” férfi tartózkodási helyét. A rajtaütés után a rendőrök előállították a Jászberényi Rendőrkapitányságra, őrizetbe vették, kiadatásáról a bíróság a későbbiekben dönt.

Korábban a szlovén rendőrség munkatársai a Célkörözési Egységek Európai Hálózatán (ENFAST) keresztül 2024. szeptemberében keresték meg a KR NNI Életvédelmi és Célkörözési Főosztályát egy súlyos bűncselekmény elkövetése miatt körözött férfi felkutatása érdekében. A szlovén hatóságoknak több olyan információjuk volt, hogy a Szlovéniában fegyveres rablás miatt körözött férfi Magyarországon bujkálhat.

A nyomozók a nemzetközi információcsere során azt is megállapították, hogy a fegyveres rabló korábban Bosznia-Hercegovina területén emberölést kísérelt meg, valamint további rablásokat is elkövetett. Mivel a férfi korábbi cselekményeit lőfegyverrel követte el és tartani lehetett attól, hogy továbbra is fegyvert tart magánál, az elfogást a TEK végezte.