- A Föld legmagasabb hegyeit mászta meg a 18 éves szuperserpa, aki 740 nap alatt jutott fel mindegyik nyolcezres csúcsra

2024-10-09 17:10:00 CEST

Egy nepáli tinédzser megdöntötte a világrekordot: a 18 éves Nima Rinji serpa a legfiatalabb hegymászó, aki meg tudta mászni a Föld 14 legmagasabb csúcsát, írja a BBC.

Rinji helyi idő szerint szerdán 06:05 körül ért fel a tibeti Sisapangma hegy tetejére, ezzel bekerült azon néhány tucat ember közé, akik megmászták azt a 14 hegyet, amit a Nemzetközi Hegymászó és Mászó Szövetség (UIAA) 8000 méternél magasabbnak ismer el. Megmászta a Himalája G1 és G2 hegyeit, a kasmíri Nanga Parbatot, és feljutott Mount Everestre és a közeli Lhotse-ra is.

A serpa 16 éves korában magashegyeket mászni, és 740 nap alatt feljutott mindegyik nyolcezres csúcsra. A nepáli Manaszlu csúcsát, a világ nyolcadik legmagasabb hegyét 2022. szeptember 30-án érte el, nem sokkal a 10. osztályos középiskolai vizsgái után. A fiatal sportolót minden túráján hegymászó társa, Pasang Nurbu serpa kísérte. (Bár a serpa szót általában az Everest területén dolgozó hegyi vezetők vagy hordárok megnevezésére használják, valójában egy Nepál hegyeiben élő népcsoport neve).

Rinji egyébként rekordot tartó hegymászók családjából származik, akik most a Seven Summit Treks céget vezetik: Nepál legnagyobb hegymászó-expedíciós cégét, amellyel ő is megmászta a Sisapangmát. Az előző rekordtartó, aki a legfiatalabb hegymászóként megmászta az összes nyolcezres csúcsot, szintén nepáli hegymászó, Mingma Gyabu „David” serpa volt, aki 30 évesen érte el ezt 2019-ben. Mind a 14 nyolcezres hegycsúcs Ázsiában található, a Himalája és a Karakorum hegységekben.