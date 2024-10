- Felmondott a Mediaworksnél a Puzsér Róbertet felpofozó publicista, kialakult ugyanis egy bizalomvesztés, amelyet nem tud már takargatni

Fidesz;Mediaworks;

2024-10-09 18:23:00 CEST

Felmondtam a Mediaworksnél, és ezzel az utolsó szál is megszűnt, ami bárhová is kötött. Mindemellett valamivel részletesebben is be kell számolnom arról, mi is az, ami most történik, hogy véletlenül se adjak félreértésre okot - írta a Facebookon Ábrahám Róbert kormánypárti publicista.

Ábrahám Róbert - aki nemrég a Puzsér Róbert független publicistával vívott meglehetősen konfliktusával, és egy elcsattanó pofonnal vált ismertté a szélesebb nyilvánosság előtt - arról írt, hogy szerinte nem létezik média politikai összefonódás nélkül, aki pedig mást mond, az naiv vagy hazudik. „Most, az adott helyzetben, mindenki, aki véleményt képvisel, az egyik vagy másik, esetleg harmadik erőtérnek termel krediteket, direkt vagy indirekt módon. Van, aki ezt vállalja, és van, aki tagadja, de ettől még így működik” - fogalmazott, hozzátéve, ő viszont hetek óta azon vívódik, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Kialakult ugyanis egy bizalomvesztés, amit nem tud már takargatni.

„És ilyenkor mit tehetek? Ha szembefordulok velük, akkor abból egy másik erőtér profitál. Ha tétlenül tűröm azt az aljasságot, amit művelnek, akkor csak még arrogánsabbá és önhittebbé válnak. Akkor mégis mit lehet tenni? Hogyan állsz bele valakivel szemben a háborúba, aki alattomos hadviseléshez van szokva, és másokat tart maga elé? Hiszen minden, amivel visszalősz, valaki mást is eltalál”

- gondolkodott magában a publicista, majd arra jutott: „Jogosan vetődik fel a kérdés, hogy miért váltak egyesek ennyire arrogánssá. A válasz viszonylag egyszerű: elkapatták őket, mert a jobboldali világnézetet vallók gyakran összekeverik a lojalitást a szolgai meghunyászkodással. Ezért lehet az, hogy bizonyos körökben már rég telibe szarják az összes erkölcsi alapot, amelyből az egyén jobboldalisága fakad: a hűséget, a szavahihetőséget, hogy nem teszünk homlokegyenest mást, mint amit mondunk.”

Végezetül arra lyukadt ki, hogy a jobboldali politika szerinte kevésbé van felkészülve arra, ha olyasvalaki mondja, hogy mindennek van határa, aki ugyanabban hisz ma is, mint öt éve.

Előzőleg a fideszes megmondóember Orbán Viktor mai európai parlamenti beszédére utalva azt írta: „Azért jöttem, hogy ébresztőt fújjak”. Majd úgy fogalmazott: „De előtte az utolsó kapcsolatot is megszüntetem az összes kollégámmal és barátommal, hogy rájuk ne fröccsenjen abból, ami következik.” Azt homályban hagyta, hogy ez valamiféle leleplezést vagy másfajta folytatást jelent-e.