- Kovács Gergely szerint ijesztő és szürreális, hogy eddig 420 ezret keresett, most viszont milliókat fog

Karácsony Gergely;XII. kerület;Vitézy Dávid;Fővárosi Közgyűlés;Hegyvidék;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;XII. kerületi önkormányzat;Kovács Gergely;Magyar Péter;

2024-10-10 12:21:00 CEST

Október 1-jétől hivatalosan is polgármester a Hegyvidéken. Azóta nem sikerült lopnia, de nincs is rá szüksége, mert az LMP benyújtott egy javaslatot a parlamentnek, amit ha megszavaznak, akkor duplájára emelik a fizetését. "Fővárosi képviselő is vagyok, így ilyen 4 millió bruttóra jönne ki a fizetésem" - fogalmazott a Telexnek adott interjújában Kovács Gergely, aki szerint ijesztő és szürreális, hogy eddig 420 ezret keresett, most viszont milliókat fog.

A Kutyapárt társelnöke híres arról, hogy gyűlöli a koránkelést. Azt mondta, a testületi üléseket mégsem teszi át délutánra, inkább megpróbálja megszokni a reggeli kelést. Arról is beszélt, hogy a Fidesz nem nagyon mutat együttműködést feléjük a testületben, de ő szeretne velük egy normális viszonyt kialakítani.

Az egyik téma, amin összefeszültek az alakuló ülésen, az a parkolás volt. Fonti Krisztina, a Fidesz kerületi frakcióvezetője szerint káosz lesz a kerületben, mivel az önkormányzat végül nem kötötte meg az újabb parkolási szerződést, így akár hetekig is ingyenes lehet a parkolás, ami napi 1 millió forint kiesés az önkormányzatnak. "Azon vagyunk, hogy ki tudjuk még időben írni a közbeszerzést. Ha meg egy hétig ingyenes lesz, túléljük" - mondta az interjúban Kovács.

A kerületi Turul-szobor ügye is szóba került. Szerinte most már biztos, hogy valamit kezdeni kell a Turul-szoborral, akár a MIÉP-nek is eladná, akik már be is jelentkeztek érte, hogy saját költségükön elbontanák és elszállítanák. "Az most már biztos, hogy valamit kell vele csinálni. Az én véleményem nem változott. Eladnám a MIÉP-nek is, persze, de ha a lakók másban gondolkodnak, akkor nyilván majd kitaláljuk" - mondta.

A fővárosban szerinte Magyar Péternek és Karácsony Gergőnek kéne barátságosabb viszonyba kerülni, és jobban megegyezni Budapest vezetéséről. Hozzátette, a Tisza Párt képviselői egyelőre össze-vissza szavaznak a fővárosban, nem nagyon értik, pontosan miről meg hogyan voksolnak. Magyar Péterről azt mondta:

Azért én is látom, hogy kábé csak neki van esélye másfél év múlva legyőzni a Fideszt, szóval nyilván drukkol neki az ember. Ugyanakkor a Fidesz és a Tisza között ránk is nagy szükség van országosan is, hogy a kritikus gondolatoknak, meg humornak is maradjon hely.

Azt szerinte mindenki látja, hogy Magyar és Vitézy Dávid érdekek mentén egymás mellé sodródtak, de jobb lenne, ha felvállalnák nyíltan, hogy őt szeretné a Tisza főpolgármester-helyettesnek. Utóbbi egy hármas egyeztetésen hangzott el: elmondása szerint Magyar felől az a javaslat érkezett, hogy Vitézy legyen az egyik főpolgármester-helyettes, és a Kutyapárt is adjon egyet. Azonban úgy látja, a Kutyapárt még túl kicsi frakció ahhoz, hogy főpolgármester-helyettest adjon, de a Fideszén kívül bárki jelöltjét megszavazzák.