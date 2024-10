- Hadházy Ákos szerint a tankerület leállította a zuglói iskolaudvarok felújítását, mert vesztett a fideszes polgármesterjelölt, válaszul a fideszes polgármesterjelölt hazugozni és szitkozódni kezdett

Zugló;iskolafelújítás;Hadházy Ákos;Borbély Ádám;

2024-10-10 16:52:00 CEST

Miután elvesztette a választást Zuglóban a fideszes polgármesterjelölt, a tankerület leállította az iskolaudvarok felújítását - erről írt Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, ami szerfelett ingerült válaszra késztette a június 9-i kerületi polgármesterválasztáson a momentumos Rózsa Andrástól vereséget szenvedő fideszes Borbély Ádámot.

Hadházy Ákos egyik felháborodott szülőtől értesült arról, hogy a nyári tanévzárót azért fújták le, mert az iskola szerint megkezdődött a felújítás, ehhez képest semmi nem történt. Ezért a független parlamenti képviselő megkereste Tószegi Attilát, a Zuglói Hermann Ottó Tudásközpont Általános Iskola igazgatóját, aki azt válaszolta, hogy idén június elején valóban azt ígérték neki, hogy indul a munka, a hónap végén azonban már azt közölték vele, hogy csak később fogják vágnak bele, de hogy mikor, azt pedig nem mondták meg. (Mint ismert, az ígéret és a halasztás között, június 9-én volt egy önkormányzati választás.)

„Hát csak az, hogy a választások előtt a zuglói fideszes polgármester jelölt azzal kampányolt, hogy ő „elintézte”, „kijárta”, „letárgyalta”, hogy Tiborcz haverjának cége megcsinálja ezeket a felújításokat” - írta Hadházy Ákos, megjegyezve, ez az a cég, ami a Bosnyák téri NER-beruházást építette, s amelytől 244 milliárd forintért veszi meg az állam az összes irodát. Mellesleg alaphangon is milliárdokkal tartoznak Zuglónak, de először egy fillért sem akart fizetni.

Borbély Ádám Hadházy Ákos elmondása szerint ezután szervezett meg néhány, pár millió forintos iskolafelújítást, amivel aztán kampányolni is kezdett, a tankerület pedig „természetesen” mindig meghívta őt a szalagátvágásokra. Aztán a fideszes jelölt kikapott, a felújítások pedig abbamaradtak. „Viccország, viccpolitikusokkal, viccoligarchákkal” - vonta le a konklúziót Hadházy.

Erre aztán a Fidesz v polgármesterjelöltje éktelen haragra gerjedt, meg is jelent a kommentszekcióban. „Egy újabb aljas hazugság az eszelős Hadházy Ákoston... Nem szégyelled magad Te szar alak!” - írta első ízben, majd megtoldotta ezt még egy kommenttel: „Az nem zavarja, hogy csak az elmúlt másfél hónapban két újabb iskolaudvar készült el?! És hogy a kivitelező 2025. augusztus 31-i határidővel vállalta a hiányzó négy iskolaudvar megépítését is, miután nyolcat már átadtunk?” – tette fel a költői kérdést. Vagyis, ha helyesen értelmezzük a helyenként magázódó, másutt tegeződő hangnemben (ez oda-vissza váltakozott a nem túl hosszú üzenetben) megfogalmazott, nemhivatalos választ, akkor a felújítások nagyjából egy évet csúsznak, de elkészülnek. Mindenesetre Borbély Ádám emígy folytatta: „Te rohadék (ne várd a tiszteletet)! Te mit intéztél Zuglónak a gyűlöleten és a hazugságon kívül?!”

Hadházy Ákos viszontválasza csakhamar meg is érkezett. Azt firtatta, mi lehet az oka a fideszes körében mostanában tapasztalható indulatoknak. „Idegállapotba került a zuglói fideszes elnök... Nem tudom, mi van itt, a minap Lázár Jánosnak is elgurult a gyógyszere, de ezek lehetnek a háttérben? Túl sok az átvonuló időjárási front? Központilag kiadta Rogán Antal, hogy ezentúl ez a kötelező stílus? Idegesek a fiúk?” - találgatta, hozzátéve, egyszerre persze akár mindhárom is igaz lehet. Borbély Ádám esetében persze az is közrejátszhat, hogy két év alatt két választást vesztett el - jegyezte meg, hozzátéve, a kocsmai Bayer-stílus azért meglepő, tőle is, és Lázár Jánostól is.

Mint ismert, Lázár János építési és közlekedési miniszter szerdán Vitézy Dávidnak rontott neki ezekkel a szavakkal: „Úgy látom, hogy néhány aberrált belvárosi libsi gyereknek megártott a túl sok szívás a hétvégén, és ezért aztán hallucinációik vannak a HÉV-vel, meg úgy általában a világgal kapcsolatban.” Majd Magyar Péter seggnyalójának nevezte az LMP korábbi, később a Fidesz által is támogatott főpolgármester-jelöltjét.