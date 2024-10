- Steven Seagal bevonulna az orosz seregbe, meg is halna Vlagyimir Putyinért

Oroszország;Ukrajna;Vlagyimir Putyin;Steven Seagal;orosz-ukrán háború;

2024-10-11 09:57:00 CEST

Az egykori hollywoodi akciósztár, Steven Seagal az Igazság nevében című dokumentumfilmjében beszélt arról, hogy kész bevonulni az orosz hadseregbe az Ukrajna elleni háborúban, és akár meg is halna Vlagyimir Putyinért – írja a 24.hu.

A színész a filmben elárulta, hogy levelet is írt az orosz elnöknek, amelyben felajánlotta szolgálatait. „Azt írtam neki, hogy most majd kiderül, kik az igazi honfitársaink, kik a barátaink és kik az ellenségeink. Én az elnököm oldalán fogok állni, az elnököm oldalán fogok harcolni, és ha kell, meg is halok az elnökömért” – fogalmazott.

Seagal régóta jó kapcsolatot ápol Putyinnal. Néhány hónapja vette át a Barátság érdemrendet az orosz elnöktől, majd arról beszélt, hogy Ukrajna a „szervkereskedelemről, a gyermek-szexkereskedelemről és a nácizmusról” ismert. A színész 2016-ban kapott orosz állampolgárságot Putyintól, két évvel később pedig már Oroszország kulturális nagykövete lett.