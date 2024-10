- Karsai, a forradalmár

civil beszéd;Karsai Dániel;

Karsai Dániel története lezáratlan maradt. Nemcsak arról van szó, hogy nem zárult le az eutanázia konkrét, illetve az emberi méltóság általánosabb vitája. Tart még az a morális lázadás is, amelynek, ha nem is így tervezte, de egyik zászlóvivője lett. Ez a lázadás a rendszer erkölcsi legitimitását ingatja meg. Lendületét új történések viszik tovább, Iványiék nehéz sorsú diákjainak szétzavarásától az Orbán Balázs keltette felháborodásig.

Karsai Dániel ennek a morális lázadásnak vált a forradalmárává.

Mert igaz ugyan, hogy kormányoknak, rendszereknek elsősorban gazdasági és szociális válságok vagy kézzel fogható, direkt politikai bajok vetnek véget, de az is igaz, hogy ezeket az adott rezsim erkölcsi összeomlása teszi véglegessé. A politikai forradalmakat morális forradalmak, lázadások előzik meg. A kormányváltó erők is a hatalom valamilyen erkölcsi vétségével legitimálják szándékukat.

A jól kormányzó Horn Gyuláék esetében a váltáshoz kellett a Tocsik-ügy. Az első Orbán-kormányt nem gazdasági bajok, hanem az Ezüsthajóhoz hasonló botrányok, a hatalomgyakorlás pöffeszkedő módja miatti megbotránkozás buktatták meg. Az erkölcsi lejáratás jelentőségét felismerve állította később a Fidesz középpontba Őszödöt, majd a „szemkilövetés” vádját. Mindegy, hogy mi volt ezekben a csúsztatás vagy hazugság. Tudták: a kormánybuktatáshoz az is kell, hogy jelentős tömegek érezzék erkölcsi érzékükben is sértve magukat.

Nemcsak kenyérrel él az ember. „Panem et…” – valamit még hozzá kell tenni. Van, aki szerint cirkuszt, van, aki szerint az erős vezető kínálta biztonság, rend ígéretét. Van, aki szerint a „dicső múltra” hivatkozó büszkeséget, az ebben gyökerező esélyt az önbecsülésre, amihez így nincs is szükség személyes érdemekre. „Magyarnak lenni jó”. Az Orbán-kormány mindezekkel operál. A baloldalnál jobban ismeri az „érzelmi politizálás” jelentőségét.

De most hibát vétett. Kínos erkölcsi lelepleződések sújtották, Karsai ügyét (talán Iványiét is) pedig egyszerűen elmérte. Nem számolt azzal, hogy még saját híveik között is vannak, akik a „panem et…” után a tisztességet is hozzáteszik. Akik szemében nemcsak szakmai és politikai, hanem morális kormányzóképesség is van. Amit épp úgy el lehet veszíteni.

Ungváry Krisztián most úgy fogalmaz, hogy „a rendszer felélte anyagi és morális tartalékait”. Hozzáteszem: a morálisakat nem is lehet kínai hitelből pótolni.

Először a hatalom egyik legtaszítóbb vétke: az álszentsége lepleződött le. A Szájer- és a Borkai-ügy még csak horzsolta a felszínt. De jött a kegyelmi botrány, ami a rendszer csúcsait érte el. Jött a sebtiben előkapart új elnök erkölcsi támadhatósága – nem családja, hanem saját lódításai miatt. Aztán az egyházi pedofil ügyek, a Karmelitát felszentelő pap kettős élete, ami ideológiai szimbólumokat rengetett meg. Míg a társadalmi többség a lopást ugyan nem szerette, de addig nem fogta fel falrengető véteknek –„minden szentnek maga felé hajlik a keze”, a politika már csak ilyen-, az erkölcs ilyen durva sérelmein már felháborodott.

A kegyelmi ügy tömegmegmozdulásokat váltott ki, átrendezte a sokáig mozdulatlan politikai színpadot. A régi ellenzék, amely eddig becsülettel teljesítette kritikai feladatait, itt eltévesztette az ütemet. Nem ismerte fel a lényeget: a válság erkölcsi (és nem közjogi vagy pusztán szociális) természetét, a morális forradalom kibontakozását. Amelyben

a legélesebb árok most nem jobb- és baloldal között húzódik. Nem is feltétlenül - mint addig magam is gondoltam - a demokratikus erők és a demokrácia iránt közömbösek, a tekintélyelvet elfogadók között. Hanem az erkölcsi érzékükben megsértettek és az ezt is elnézők vagy takargatók között. Orbán Balázs elszólása csak mélyítette az árkot.

Mert ki szeret Tartuffe-re szavazni?

De le kellett lepleződnie a rendszer másik erkölcsi bűnének: az irgalmatlanságnak, a szenvedők iránti közönynek is. A hajléktalanok, mélyszegények, pláne cigányok iránt még kevés a társadalmi empátia. De Iványiék iskoláiból az autista vagy más hátránnyal küzdő gyerekek utcára tétele és a Karsai Dániellel szembeni faarcú érzéketlenség a szívekbe hatolt. A közvéleménykutatások szerint új, másfajta kétharmad - más mérések szerint 80 százalék - képződött, amely inkább Karsaival értett egyet, mint a hatalommal.

Orbán maga emelte át erkölcsi mezőbe a Karsai-ügyet. A saját szempontjából nagyot hibázott. Az országgyűlésben „megvetendő álláspontnak” nevezte Karsai kérelmének támogatását, és elhárította találkozásukat. Karsai a betegágyból szellemesen felelt: pedig sok közös van bennük. Mindketten jogászok, Bibó kollégisták, és mindketten „azóta is az emberi jogok rendszeres megsértéséből élünk”. Csak egyikük miniszterelnökként, másikuk a sértettek ügyét képviselő alkotmányjogászként.

Kövér kegyeletsértő durvasága a Parlamentben, vagy a Pesti Srácok újságírónőjének értetlenkedése nem hagyta betemetni a szakadékot az együttérző többség és a közönyös kormány között. Erkölcs és amoralitás között.

A morális lázadás nem csillapul. Nem csillapítható.

Karsai utolsó fb-posztját, egy nappal halála előtt, így zárta. „Jó bátorulást!”

Úgy legyen.

