- A szolnoki Tisza Sziget aktivistáját tartóztatta le a bíróság cigarettacsempészet miatt

törlés;letartóztatás;pénzmosás;cigarettacsempészet;regisztráció;TISZA Párt;

2024-10-11 21:01:00 CEST

Négy személy 30 napos letartóztatásáról döntött pénteken a Kecskeméti Járásbíróság, akiket jövedéki adózás alól elvont dohány és cigaretta megszerzésével, illetve azzal való kereskedéssel gyanúsít a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség – adta hírül a Mandiner. A kormánypárti portálnak Kövecs Máté, a főügyészség szóvivője azt mondta, a nyomozó hatóság a társaság két tagja estében különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás, míg a másik két személlyel szemben jelentős értékre elkövetett pénzmosás bűntettének gyanúja miatt kezdeményezte a letartóztatást; szökés-elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélyére hivatkozva.

A bíróság a gyanúsítottakat harminc napra helyezte letartóztatásba. Az ügyészség tájékoztatása szerint két gyanúsított esetében jogerőre is emelkedett a döntés, míg a másik két elkövető fellebbezett a határozat ellen. – Egyikük nem más, mint a Tisza Párt szolnoki, illetve Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei koordinátora – tette hozzá a Mandiner egy névtelen forrásra hivatkozva, sőt azt is állították, hogy a férfi részt vett Magyar Péter pártjának múltkori, az MTVA székház előtt tartott tüntetésén is.

Min kiderült azonban, a hír igaz, de nem egészen úgy, ahogy a kormánypárti portál tudta, ugyanis a Blikk megkereste a Tisza Pártot is, mint érintett felet. A legnagyobb ellenzéki párt közölte: „A Tisza Szigetek civil szerveződések, amiket lelkes támogatók alapítanak és szerveznek. Ezek biztosítják a társadalmi bázisunkat, de jogi felhatalmazás nélkül működnek. A gazdasági bűncselekményekkel vádolt szolnoki férfi az egyik Tisza Szigetünkhöz kötődött. Még a hír kirobbanása előtt, amint tudomásunkra jutott az érintett ellen indított büntetőeljárás, a férfi regisztrációját azonnal töröltük.”