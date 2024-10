- A játékvezető otthon pihenhetett

futball;

2024-10-14 20:30:00 CEST

Hazájában pihentetik a játékvezetőt A mérkőzést a nagyon tapasztalt 45 éves angol Anthony Taylor vezeti. A FIFA-bíró hazájában a szeptember 21-én rendezett Bournemouth-Chelsea találkozó után három hét pihenőt kapott a szigetországi futballszövetségtől. A Chelsea 1-0-ás sikerével végződött találkozón Taylor 14 sárga lapot mutatott fel, a mérkőzés után a közösségi felületeken nagyon sok fenyegető, gyűlölködő üzenetet kapott. A szövetség az indulatok megnyugtatásával indokolta a játékvezető pihentetését. Taylor vezette nyáron a német-spanyol elődöntőt is, ahol a hazaiak Cucurella kezezése után kértek számon rajta egy tizenegyest. Az európai futballszövetség a napokban ismerte el, hogy valóban tévedett Taylor ennek a helyzetnek a megítélésénél. Az angol bíró fújta a sípot a 2023-as Európa-liga-döntőben is, amikor a Sevilla legyőzte az AS Roma együttesét, ezen a meccsen 13 sárga lapot osztott ki a játékvezető, akit hazautazása során a Liszt Ferenc repülőtéren megtámadtak az olasz drukkerek és a biztonsági szolgálatnak kellett megvédeni a játékvezetőt.