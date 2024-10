- Illegálisan lerakott veszélyes autógumik ezreit szállíthatják el Lentiből a hatóságok

veszélyes hulladék;kormányhivatal;elszállítás;autógumi;Tompos Márton;

2024-10-15 17:05:00 CEST

„Siker, 2025-re felszámolhatják a zajdai gumitemetőt” – adta hírül Facebook-oldalán Tompos Márton. A Momentum elnökét még korábban, tavaly nyáron kerestek még a Zala megyei Lentiből, hogy a város melletti laktanyán közel tízezer tonna használt – veszélyes hulladéknak minősülő – autógumit tárolnak. Az ellenzéki politikus akkor társaival együtt „nyomozást” indított, és megállapításiak szerint az illegális gumilerakat egy szervezett hálózat része volt. „a cégháló közepén pedig Rogán Antal államtitkárának a testvére állt”

Három megyében 4 helyszínen nyomoztunk, de a legnagyobb felháborodást Lentiben okozta a gumilerakat. A helyi civilek elkezdtek szervezkedni, hogy rábírják a városvezetést a változásra. A kitartó munkának meglett az eredménye: a Zala Megyei Kormányhivatal azt a tájékoztatást adta, hogy 2024 szeptember végéig 2800 tonna gumit szállítottak el, az év végéig 5000 tonnát szállítanak el, 2025-re pedig már „csak” 2500 tonna marad.

Lapunk is beszámolt 2023 júniusában arról, hogy Tompos Márton szerint a Zalában, Zajdán és Devecseren található több ezer tonnányi gyúlékony autógumik tárolása egy személyhez, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető Rogán Antal közigazgatási államtitkárához, Benkő Tamás Jánoshoz köthető, amit – mint mondta – bizonyítani is tud. Most hozzátette, azt, hogy mikor szállítják el a maradékot, még a hatóságok sem tudták megmondani, de a Momentum elnöke ígéri, hogy a június 9-én megválasztott önkormányzati képviselőikkel és civilekkel fogják ellenőrizni, hogy ténylegesen eltűnjön a gumilerakat.