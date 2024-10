- Szabadult az orosz férfi, akit lánya háborúellenes rajza után börtönöztek be

Oroszország;rajz;orosz-ukrán háború;háborúellenesség;

2024-10-16 08:20:00 CEST

Kiengedték az oroszországi büntetőtelepről azt a férfit, akit azután tartóztattak le, hogy felfigyeltek rá kislánya háborúellenes rajza miatt – írja a BBC.

A történet világszerte nagy sajtónyilvánosságot kapott, hiszen jól ábrázolja az oroszországi viszonyokat. A család meghurcolása 2022-ben kezdődött, amikor a 12 éves lány készített egy rajzot az iskolában, amelyen az ukrán lobogót ábrázolta, valamint olyan háborúellenes jelmondatokat írt mellé, mint „dicsőség Ukrajnának” vagy „nemet a háborúra”.

Az iskola jelentette az esetet az orosz rendőrségnek, majd nyomozni kezdtek Alekszej Moszkaljev, a lány apja után a közösségi médiában. A gyermekét egyedül nevelő apát először bírsággal sújtották egy háborút elítélő posztjáért, majd 2023 márciusában vádat emeltek ellene „az orosz fegyveres erők lejáratására” hivatkozva, és 2 év börtönre ítélték.

A férfi azonban nem jelent meg a bíróságon, ugyanis megszökött a házi őrizetből és a szomszédos Fehéroroszországba menekült. Később a helyi hatóságok azonban őrizetbe vették, majd kiadták Oroszországnak. Lányát, Mása Moszkaljovát gyermekotthonba küldték, idővel pedig a családtól elhidegült édesanyja felügyelet alá került.

Alekszej szabadulásáról egy orosz jogvédő csoport számolt be. Az interneten kedden megosztott felvételeken az látható, amint a tulai büntetőtelepről való távozása után a férfi megöleli a lányát, miközben még mindig a börtönegyenruháját viseli. Elmondta, hogy fogvatartása alatt két hónapra bezárták egy büntetőcellába is. „Először egyedül ültem, aztán betettek egy második embert is. Mi ketten ültünk egy kétszer egyméteres cellában. A padló rohadt, mindenütt patkányok voltak, ez egy kínzókamra volt” – idézte fel.