- Gulyás Gergely fenntartja, hogy a jobboldali újságíróké a morális fölény

kormányinfó;

2024-10-16 10:49:00 CEST

A Telex kezdi a kérdéseket a Magyar Péter péniszéről szóló Tv2-riporttal. Előfordult-e már a miniszterrel, hogy nyilvánosan kellett-e megigazítania a péniszét. Gulyás Gergely nem látta a Tények ominózus riportját, amely perceken keresztül azon lovagolt, hogy Magyar Péter az Európai Parlament ülésén igazgatta a nemi szervét.

A magyar állam valamennyi kereskedelmi televíziónak ad állami hirdetést, de nem szól bele a műsorszerkesztésbe. Bayer Zsolt cikkeinek jelentős részével egyetért, de hosszú olvasás után találna benne olyan sorokat, amikkel nem értek egyet - jelentette ki Gulyás Gergely arra a kérdésre, hogy a publicista is foglalkozott a témával. Bayer Zsolt műsorába be szokott ülni a miniszter is. Szerinte készülhet színvonaltalan tudósítás jobboldali újságban vagy televízióban is, ám hozzátette, továbbra is azt gondolja, hogy jobboldali újságírónak lenni morális fölényt jelent.

Bár a kereskedelmi televízió 2023-ban 28 milliárd forint értékben kapott állami támogatást hirdetés formájában, Gulyás Gergely hárított, mondván, szerkesztési elvekbe nem szól bele. Fenntartja a hírhedt kijelentését, hogy a jobboldali újságíróké a morális fölény.

Egy Mónika Show nem rombolja a közízlést? – próbált visszavágni, hozzáfűzve, nem tesz különbséget a TV2 és az RTL között.