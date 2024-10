- Meghalt Liam Payne, a One Direction egykori énekese

énekes;zenekar;meghalt;One Direction;

2024-10-17 08:04:00 CEST

31 éves korában meghalt Liam Payne, a One Direction fiúbanda egykori tagja Buenos Airesben, miután kizuhant egy szálloda harmadik emeleti hotelszobájából – írja a Guardian.

Az énekes helyi idő szerint szerdán délután 5 órakor vesztette életét az argentin hatóságok beszámolója szerint. A rendőrség azt közölte, hogy egy agresszív személyhez hívták ki őket, aki alkohol vagy drog hatása alatt állhatott.

A hotel igazgatója hangos zajra lett figyelmes a szálloda hátsó részében. Mire a rendőrök kiérkeztek, Payne már halott volt, lezuhant a szálloda belső udvarára. Azt egyelőre nem tudni, hogy baleset vagy öngyilkosság történt, az ügyben nyomozást indítottak. Szerda este több száz rajongó gyűlt össze a szálloda előtt, akiket megérintett az énekes halála.

Payne énekesként 2008-ban debütált, amikor részt vett a brit The X Factor tehetségkutató sorozatban. Miután kiesett a versenyből, újra részt vett a 2010-es meghallgatásokon és másik négy versenyzővel együtt megalapították a One Directiont. Ekkor Payne mindössze 16 éves volt, a tehetségkutatóban harmadik helyezést értek el, majd szerződtek. A One Directiont minden idők egyik legsikeresebb fiúbandájaként tartják számon, több mint 70 millió lemezt adtak el világszerte. A banda 2016-ban oszlott fel, Payne ezután szólókarrierbe kezdett.