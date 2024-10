- Itt a Treva, az iskolai környezetre kialakított, erőszak nélküli magyar önvédelmi rendszer

Magyarország;önvédelem;Életrevalók;Treva;

2024-10-18

„A múltam, a számos önvédelmi módszer és harcművészet, a több évtizedes küzdősport-tapasztalat is közre játszik abban, hogy hiszek egy békésebb jövőben. Ezért hoztam létre évekkel ezelőtt az Életrevalók programot és az ebből származó Treva önvédelmi rendszert, amellyel az iskolai erőszak, a bántalmazás is visszaszorítható” – mondta lapunknak Balázs György közgazdász, önvédelmi oktató. Négygyerekes apaként elkötelezett a fiatalok biztonsága és önvédelmi oktatása iránt, s mivel nem talált olyan küzdősportot, amellyel a gyerekek képesek lennének megvédeni magukat éles helyzetben úgy, hogy elkerüljék a fizikai és a mentális sérüléseket, ezért kollégájával, Topánka Szilárddal kidolgozott egyet.

„Sokan hiszik, hogy tudják, mit kell tenni, ha az utcán, járművön, szórakozóhelyen támadás éri őket, de amikor ez megtörténik, gyakran az önvédelmi sportokban jártasak is pánikba esnek, lefagynak, pedig másodpercek alatt kell jól dönteni, megfelelően reagálni. A Treva (az Életrevalók rövidítéséből kreált szó - szerk.) egy olyan hatékony önvédelmi módszertan, amely a gyors helyzetfelismerésen és a megelőzésen alapul.

A való életből vett helyzetszimulációs gyakorlatokon át megtanítjuk kijelölni saját határainkat, időben felismerni a veszélyt, és lehetőség szerint elkerülni azt. A kulcs a mentális felkészítés és a megelőzés.

Fontos, hogy ne vegyük fel az áldozatszerepet, és hátráljunk ki a számunkra nem komfortos szituációkból. Figyelni kell a környezetünket, hallgatni a megérzéseinkre. A program alapja a <<krav maga>> (egy gyakorlati tapasztalatokra épített taktikai és önvédelmi rendszer - szerk.), de annak egy lágyított, a sérüléseket elkerülő formája" – magyarázza Balázs György.

Az Életrevalók Program keretében országszerte már több, mint száz általános és középiskolában végezték el a képzést, ami segít a diákoknak és a tanároknak is megvédeni magukat. A pedagógusoknak nincs valós eszköz a kezükben az iskolai erőszak megfékezésére, ezért rájuk is gondoltak az erőszakmentes program alapítói: eddig csaknem 500 pedagógus vett már részt az akkreditált képzésükön. Köztük olyan gyógypedagógusok is, akik autizmus spektrumzavarral élő gyerekekkel foglalkoznak.

Nem szabad homokba dugni a fejünket, minden iskolában van agresszió, bántalmazás (bullying), de ez a módszer nagyon alkalmasnak tűnik a megelőzésére és a csökkentésére. Nem szerettem volna megvárni, hogy nálunk is komolyabb baj legyen, ezért is örültünk a lehetőségnek, a kollégáim egyből és lelkesen jelentkeztek - mondta Keresztesné Katona Mária, a Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola igazgatója. – A program elvégzése után már érezhető volt, hogy kiállnak egymásért a diákok, mernek segítséget kérni és nem támogatják a bántalmazót. Toleranciára, egymás egyéniségének elfogadására is trenírozza a diákokat, de a pedagógusokat is. Ez egy szemléletváltás, érzékenyítés, kis lépésekben haladunk a megvalósítás felé, de már van pozitív eredménye.

Az iskolának a tankerület biztosította a programot, amelyen 15 pedagógus vett részt egy évvel ezelőtt, a testnevelés óráknak azóta is szerves része. A pedagógusok az elméleti részben megismerték a különböző támadási típusokat, megtudhatták, mit él át a gyerek egy fizikai vagy verbális megszégyenítéskor. A gyakorlati részekben megtanulták például megkülönböztetni az életre törő, illetve az értékekre pályázó támadókat és az elkerülésre is kaptak konkrét gyakorlatokat. – Magabiztosabban megyek ki az utcára, csapatépítésnek, a szociális kompetenciák fejlesztésére különösen hasznos volt. A Treva megtanítja a gyerekeket egymásra figyelni, elfogadni egymást és együttműködni. A biztonságos iskola a jó iskola, és mi ebben elkötelezettek vagyunk – tette hozzá az igazgató.

Egy sérült gyerekekkel is foglalkozó fővárosi iskolában olyan hasznosnak vélik a programot, hogy a tanmenetükbe is be fogják illeszteni. A testnevelés tanár szinte teljes egészében alkalmazza is már a képzéseken tanultakat. A pedagógus elmondta: náluk a gyerekek közötti nézeteltérések hamarabb fajulnak tettlegességig, a Trevával lett eszköztáruk a tanároknak megoldani az ilyen helyzeteket. Náluk leginkább a felsősök tudják jól értelmezni, ők már az egésznek a szellemiségét is érzik, értik és így az iskolán kívül is tudják alkalmazni.

A programra a Klebersberg Központ is felfigyelt, hosszas tárgyalások zajlottak annak érdekében, hogy a központi tananyag része legyen, de végül az együttműködés nem jött létre. Jelenleg a szomszéd országokban nyitottak arra, hogy testnevelés óra keretében oktassák a Trevát.